«دبي للتسوق» يواصل إطلاق المفاجآت للزوار

المصدر: دبي - البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوق خلال الأسبوع الثالث إطلاق مجموعة جديدة من المفاجآت للزوار، احتفالاً بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

وخلال الأسبوع الثالث، سيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

سناب شات

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

وتقدم متاجر بيفرلي هيلز بولو كلوب في كل من سيتي سنتر ديرة وابن بطوطة مول للمتسوقين فرصة الحصول على أي منتج مقابل 99 درهماً فقط. ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من قمصان البولو والبلوزات والقمصان.

وشهد المهرجان إطلاق تعاون جديد بين «ميوز»، برنامج الولاء الجديد من مجموعة «شلهوب»، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يقدم خلاله لأعضاء البرنامج خصماً إضافياً بنسبة 10% لدى متاجر ‎العلامات التجارية المشاركة في مهرجان دبي للتسوق.

برنامج «ميوز»

ويواصل برنامج الولاء «ميوز» سعيه لتوفير عروض رائعة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأعضاء ومنحهم تجارب استثنائية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بلحظات خاصة ومميزة.

هذه الباقة من المزايا تتوفر أيضاً لغير الأعضاء خلال مهرجان دبي للتسوق بمجرّد تحميلهم تطبيق «ميوز».

ويتيح التطبيق فرصاً مميّزة عديدة أبرزها توفير منصّة قابلة للتكيّف والاستجابة لجمع ‎النقاط واستخدامها، ومزايا حصرية منها خدمة مركز ودعم الأعضاء في «ميوز» وخدمة صفّ السيارات وخدمة التوصيل إلى المنازل.

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