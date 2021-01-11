«البركة الدولية» تنجز ٩٠٪ من قناة أبوظبي المائية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كشفت شركة البركة الدولية للاستثمار، الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع القناة في أبوظبي، الوجهة الاستثنائية المرتقبة على الواجهة المائية في الإمارة، عن آخر المستجدات والتقدّم في تطوير المشروع، الذي سيسهم في رسم ملامح جديدة لتجارب المطاعم والترفيه في العاصمة الإماراتية، إذ تمكنت الشركة من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الإنشاءات في المشروع، واستكمال 90% من الوجهة المنتظرة، رغم التحديات التي واجهتها خلال هذا العام، بما حمله من ظروف استثنائية.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة: «نحن واثقون بقدرة هذا المشروع الضخم على دعم قطاعي السياحة والترفيه في الدولة، ونعمل جاهدين على إطلاق مشروع القناة بشكل كامل، والاحتفال بنجاحه في القريب العاجل».

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