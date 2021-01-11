برج خليفة يتألق بعروض الليزر حتى آخر مارس

المصدر: (دبي - البيان)

يقدم برج خليفة لسكان الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باقة من عروض الأضواء والليزر والموسيقى الجديدة والمصمّمة بإتقان لا يضاهى. وتستمرّ هذه العروض غير المسبوقة لغاية 31 مارس لتزيد وسط مدينة دبي تألّقاً.

وتمتاز هذه العروض بالحيوية والروعة ذاتها التي ميّزت احتفال «إعمار» بالعام الجديد 2021، والذي أذهل الحضور ونال إعجاب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

ويمكن للمواطنين والسياح على حدّ سواء الاستمتاع بالعروض الرائعة عالمية المستوى التي ستزيّن شاشة أطول مبنى في العالم، إذ يتناول كلّ عرض موضوعاً مختلفاً، الأحلام، وعلم الهندسة، وألوان الطيف، والفنون الريترو-مستقبليّة، ورأس السنة الصينية، وستُعرض جميعها في إطار احتفالات «إعمار» في فبراير.

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