ائتلاف بقيادة «شعاع كابيتال» يشتري ديون «ستانفورد مارين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» (الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، اليوم عن نجاحها في إنجاز صفقة شراء ديون مُخفضة لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار). وقد عادت هذه الصفقة بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة «ستانفورد مارين».

استرداد

وعملت «شعاع كابيتال» منذ عام 2019 مع مجموعة مقرضي «ستانفورد مارين»، والمكوّنة من 7 بنوك ومستشاريهم، للتوصل إلى صفقة شراء ديون مُخفضة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية. وتسهم عملية إعادة الهيكلة هذه في تعزيز سيولة «ستانفورد مارين» ومساعدة البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية منها.

وعقب صفقة شراء الديون بقيمة مُخفضة، استطاعت مجموعة «ستانفورد مارين» خفض ديونها بشكل كبير ولديها الآن ميزانية عمومية قوية وأعمال مؤهلة للنمو. كما ساهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة قاربت 20 مليون دولار أمريكي هي سفن صُنعت في منشأة شركة «جراندويلد» الحديثة لأحواض صناعة السفن ضمن مدينة دبي الملاحية.

نتائج

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «نحن فخورون بالنتائج التي أحرزتها الصفقة؛ بدءاً من دعم البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية، ومروراً بالحفاظ على عمل أكثر من 1800 موظف وبحار وحماية مصدر معيشتهم، وانتهاءً بضمان استمرارية أعمال «ستانفورد مارين» ومساهمتها في الاقتصاد المحلي. ولا شك أن هذه الصفقة من صفقات إعادة الهيكلة القليلة أخيراً التي نجحت في تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، ونأمل أن تشكل حافزاً ونموذجاً لمزيد من الصفقات من هذا النوع».

إعادة هيكلة

وقال إلياس ناصيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستانفورد مارين»: «نجحت شركة «شعاع كابيتال» في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة معقد ساهم في منحنا بداية جديدة. ونحن متحمسون للانطلاق في مسيرة النمو المستقبلي بقيادة فريق إدارة عالمي المستوى وبدعمٍ قوي من موظفينا ومساهمينا».

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