«موانئ أبوظبي» تعلق رسوم الإيجار طوال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة»، عن إطلاق حزم تسهيلات جديدة لدعم المتعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم بموجبها تعليق زيادة رسوم الإيجار طوال 2021.

وسوف يستفيد من القرار أكثر من 1400 شركة عاملة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، ويأتي تماشياً مع استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تمكين الأعمال وتعزيز تنافسيتها ضمن أسواقها الرئيسية، واستكمالاً للعديد من الإجراءات وحزم التسهيلات المقدمة للمتعاملين، والتي تم إطلاقها خلال 2020.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة ـ موانئ أبوظبي، إن موانئ أبوظبي اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرامية إلى تعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

تسهيلات

وأضاف: تعمل موانئ أبوظبي تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوسيع نطاق التسهيلات الاقتصادية الخاصة بالأعمال، وضمان توفير الدعم اللازم ليتمكن المتعاملون من المحافظة على المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها لهم ممارسة أعمالهم في أبوظبي.

وأوضح أن الإعلان عن تعليق الزيادة في القيم الإيجارية لجميع المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لموانئ أبوظبي يعكس التزامنا بتأدية دورنا الحيوي في دعم تنمية أعمال المتعاملين والمستأجرين واستدامتها، ويأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحفيز التنمية الاقتصادية المستقبلية في أبوظبي والإمارات، ونحن واثقون من أن هذه الإجراءات ستؤدي دوراً بارزاً في دعم الجهود الحكومية الدؤوبة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي في كافة المجالات.

إعفاءات

ولا تعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها التي تقدمها موانئ أبوظبي لمتعامليها، حيث قامت «زونزكورب» العام الماضي بالإعلان عن إعفاءات لمتعامليها من رسوم تسجيل عقود المساطحة، وتغيير نمط احتساب رسوم المرافق ليتم بناء على الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الإعفاء من رسوم تقديم وتوثيق المعاملات، كما قامت أيضاً بتخفيض أسعار الإيجار لكافة المستثمرين الجدد بنسبة 25%.

وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة خليفة الصناعية في الفترة نفسها من العام الماضي عن تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الرامية إلى دعم المتعاملين، تشمل خصومات وصلت نسبتها إلى 36% على رسوم تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة، مخصصة لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت هذه التسهيلات عدداً من المزايا لكل من المستثمرين الحاليين والجدد تشمل وفورات كبيرة في رسوم التسجيل والتجديد إلى جانب إلغاء ودائع الضمان المقدمة، وتاريخ استحقاق الإيجار وإيقاف العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، وإعفاء جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق».

مركز متكامل

ويشمل قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، كلاً من مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر أكبر مركز صناعي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، و«زونزكورب» أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في الإمارات ويضم أكثر من 555 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية، و1400 مستثمر محلي وإقليمي وعالمي يعملون في مجالات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتطورة.

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