دبي الجنوب تستقطب 650 شركة ونمو 122 % في الإشغال 2020

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع حضري يركز على قطاعات الطيران واللوجستية والعقارات، عن استقطاب مجمع الأعمال التابع لها 650 شركة جديدة، وسجلت نمواً قدره 122% في نسبة الإشغال خلال 2020، بالإضافة إلى تأجير مساحة قدرها 945.488 قدماً مربعاً خلال العام 2020 الماضي، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات.

ونظراً لتأثير جائحة «كوفيد 19» على قطاعات الأعمال في العام الماضي، قامت دبي الجنوب بطرح مجموعة من الحزم التحفيزية لدعم مجتمع الأعمال المتنامي، ومساعدة عملائها في مجمع ومركز الأعمال، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة. ونجحت هذه الحزم في محافظة المجمع على ما نسبته 90% من الشركات العاملة فيه.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «كان العام الماضي استثنائياً للجميع، وأثرت تحديات الجائحة على معظم الصناعات والقطاعات حول العالم. ويسعدنا رؤية بداية عودة الأسواق إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يدعم مجمع الأعمال في دبي الجنوب تطلعات عملائنا المحتملين.

وسنواصل من جانبنا خدمة عملائنا، ودفع آليات الابتكار، ودعم جهود الإمارة الهادفة لتعزيز اقتصادنا الوطني بعد الجائحة». وأضاف: «نقوم حالياً بتطوير طابق إضافي لمركز الأعمال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، وسيكون جاهزاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي». يشار إلى أن مجمع الأعمال في دبي الجنوب يوفر مساحات مكتبية متطورة في بيئة مثالية تضمن للشركات ممارسة عملياتها بسهولة.

ويجذب المجمع قاعدة متنوعة من العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتأمين والتعليم والألعاب الإلكترونية. وصمم المجمع لمساعدة الشركات على تحقيق النمو، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحصل على مجموعة كاملة من الخدمات والحلول الفعّالة من حيث التكلفة المناسبة لاحتياجاتها.

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