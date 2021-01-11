الأسهم تعزز مكاسبها وتربح 5.4 مليارات درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت أسواق الأسهم في أولى جلسات الأسبوع مكاسبها وسط زيادة ملحوظة السيولة، وربح رأسمالها السوقي نحو 5.4 مليارات درهم وسط عمليات شراء استهدفت أسهماً قيادية.

وصعد سوق دبي المالي مضيفاً 48.64 نقطة بنسبة 1.85% متجاوزاً مستوى 2650 نقطة ليغلق عند 2674.30 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 10 أشهر ونصف مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% مقترباً من أعلى مستوى له في عام إلى 5176.1 نقطة بفضل مكاسب العقار والبنوك والاتصالات.

وارتفعت مستويات السيولة الكلية إلى 1.087 مليار درهم مقابل 831.3 مليون درهم في الجلسة السابقة، موزعة بواقع 545.3 مليوناً في دبي و542 مليوناً في أبوظبي، بإجمالي تداولات في السوقين بلغ 621.7 مليون سهم موزعاً على 452.54 مليون سهم في دبي و169.1 مليوناً في أبوظبي بإجمالي 9959 صفقة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم 5.4 مليارات درهم، بواقع 1.8 مليار في دبي و3.6 مليارات في أبوظبي، ليصل إجمالي المكاسب السوقية منذ بداية العام 29.350 ملياراً، وترتفع رسملة السوقين إلى نحو 1.1 تريليون درهم.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للصعود، ارتفاع قطاع العقارات 3.13% مع صعود «إعمار العقارية» 3.06% ليغلق عند أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 3.92 دراهم، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 3.07% وارتفع «داماك العقارية» 4.32% و«إعمار للتطوير» 3.86% و«إعمار مولز» 2.67%.

وزاد قطاع البنوك 1.34%، مع صعود «دبي الإسلامي» 2.98% ليغلق عند 4.69 دراهم، و«أملاك للتمويل» 2.64%، و«جي أف أتش» 6.6%، و«الإثمار القابضة» 5.1%.

وقفز قطاع الاستثمار 2.54%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.68%، و«شعاع كابيتال» 3.12% بعد الإعلان عن شراء تسهيلات لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.32%، مدفوعاً بارتفاع «العربية للطيران» 4.54%، فيما تراجع «أرامكس» 0.9%.

وارتفع قطاع السلع 1.5%، مع صعود «الإمارات للمرطبات» 14.8%، وارتفع قطاع الخدمات 0.4% مع صعود «أمانات القابضة» 0.97%، فيما تراجع قطاع الاتصالات 0.35% مع انخفاض «دو» بالنسبة ذاتها.

وتصدر السيولة «إعمار العقارية» مستقطباً 109.54 ملايين درهم، موزعة على 27.18 مليون سهم. وتصدر «الإمارات للمرطبات» الارتفاعات بنسبة 14.875%، فيما سجل «مصرف الإمارات الإسلامي»، أكبر التراجعات بنسبة 5%.

سوق أبوظبي

ودفع سوق أبوظبي للارتفاع، ارتفاع قطاع البنوك 0.1%، مع صعود «مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.84%، و«أبوظبي التجاري» 0.16%، و«بنك الشارقة» 0.8%، فيما استقر «أبوظبي الأول» عند مستوياته السابقة.

وارتفع قطاع العقارات 0.8%، على وقع ارتفاع سهم «رأس الخيمة العقارية» 4.07%، و«الدار العقارية» 0.62%. وارتفع قطاع الصناعة 0.46%، مع صعود «أسمنت رأس الخيمة» 2.4%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.35% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 0.98%، مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.52%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط، مستقطباً 106.62 ملايين درهم، يليه «أبوظبي الأول» 99.97 مليون درهم. وحقق «سيراميك رأس الخيمة»، أكبر ارتفاع، بنحو 5.3%، فيما كان «الخليج للصناعات الدوائية»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، اقتنصت المؤسسات الاستثمارية فرصة الشراء بسوق دبي بمحصلة بلغت 84.58 مليون درهم فيما كانت المحصلة بيعية بسوق أبوظبي وبلغت قيمتها 50.77 مليون درهم، كما سجل المستثمرون الأجانب محصلة شراء 44.78 مليون درهم، وذلك مقابل تسييل خليجي ومحلي. وتتوزع مجمل مشتريات الأجانب بواقع 24.61 مليوناً في دبي و20.17 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ أعلنت «سلامة» عن استقالة الرئيس التنفيذي برويز صديق لأسباب شخصية، وتعيين فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

★ يجتمع مجلس إدارة «دبي للتأمين» الأربعاء المقبل للاطلاع على سير أعمال الشركة الاعتيادية.

★ أعلنت «جي أف أتش» تفاصيل عمليات صنع السوق من قبل صانع السوق «سيكو» خلال ديسمبر 2020 في سوقي دبي والبحرين.

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