الإمارات تبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن مصرف الإمارات المركزي.

تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة وسبل تطوير وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

التزام

وأعرب الطاير خلال اللقاء عن التزام الإمارات القوي بمواصلة توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم، وقال: تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.

شريك

وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الدولة.

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