«دبي لصناعات الطيران» تحدث أعمال قسم التأجير
أعلنت «دبي لصناعات الطيران» اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها لعام 2020 بالكامل في ما يخص قسم تأجير الطائرات «دبي لصناعات الطيران كابيتال».
ويتضمن التحديث الخاص بتعاملات الأعمال - سنة 2020 بالكامل عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة 55 «مملوكة: 38 مدارة: 17»، وعدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 38 «مملوكة: 23 مدارة: 15»، وعدد الطائرات المباعة: 28 «مملوكة: 14 مدارة: 14»، أما عدد اتفاقيات التأجير والعقود التي تم تمديدها: 125 «مملوكة: 109 مدارة: 16»، وحجم الأسطول «مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة» 425 وبالنسبة للعملاء: 108 الدول: 53.
وفيما يخص استخدام الأسطول المملوك: 98.2 % ومتوسط عمر الأسطول المملوك «بالسنوات»: 6.2 أما متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك «بالسنوات»: 6.6. وبالنسبة لإعادة شراء السندات 192 مليون دولار وكذلك إعادة شراء الأسهم: 350 مليون دولار.