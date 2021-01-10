«دبي لصناعات الطيران» تحدث أعمال قسم التأجير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها لعام 2020 بالكامل في ما يخص قسم تأجير الطائرات «دبي لصناعات الطيران كابيتال».

ويتضمن التحديث الخاص بتعاملات الأعمال - سنة 2020 بالكامل عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة 55 «مملوكة: 38 مدارة: 17»، وعدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 38 «مملوكة: 23 مدارة: 15»، وعدد الطائرات المباعة: 28 «مملوكة: 14 مدارة: 14»، أما عدد اتفاقيات التأجير والعقود التي تم تمديدها: 125 «مملوكة: 109 مدارة: 16»، وحجم الأسطول «مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة» 425 وبالنسبة للعملاء: 108 الدول: 53.

وفيما يخص استخدام الأسطول المملوك: 98.2 % ومتوسط عمر الأسطول المملوك «بالسنوات»: 6.2 أما متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك «بالسنوات»: 6.6. وبالنسبة لإعادة شراء السندات 192 مليون دولار وكذلك إعادة شراء الأسهم: 350 مليون دولار.

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