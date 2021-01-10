مجمع دبي للاستثمار يزيد قدرة توليد الطاقة 16.66 %

المصدر: دبي - وام

أعلن مجمع دبي للاستثمار، المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن نجاحه في زيادة قدرته لتوليد الطاقة بنسبة 16.66 %، ليصل إجمالي الطاقة المولدة إلى 1,050 ميغا فولت أمبير، بعد أن تم إنجاز المحطة الفرعية السابعة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وتقع المحطة الفرعية، التي تعمل بالغاز، بجهد 132/11 كيلو فولت في «مجمع دبي للاستثمار 1»، وتمثل جانباً من المبادرات الاستراتيجية المستمرة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشبكة الحالية، بهدف ضمان توفير إمدادات فعالة للطاقة.

وصممت المحطة الجديدة، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية عبر المجمع، حيث تم إنشاؤها من قبل مقاول عالمي متخصص في مجال مشاريع المحطات الفرعية، بجهد 132 كيلوفولت، بعد اعتماده من قبل الهيئة، ويغطي العقد مختلف العمليات المتعلقة بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المحطة الفرعية الجديدة في المجمع.

وقال عمر المسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار، يتوافق هذا المشروع مع مساعي مجمع دبي للاستثمار الدؤوبة، لتعزيز وتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلامة، وستعمل هذه المحطة على زيادة قدرة التحويل، وتعزيز كفاءة شبكات الطاقة في المنطقة، ودعم قدرة توافر الطاقة، إلى جانب الارتقاء بتحسين الخدمات للمستأجرين الحاليين والجدد، بالتناغم مع احتياجات التنمية المستدامة للمجمع، وتأتي المحطة الفرعية، مجهزة بأنظمة تحكم رقمية متقدمة، وأخرى للحماية والاتصالات، وستتولى الهيئة تشغيلها، ما يتيح سهولة توفير الخدمة إلى المستخدمين، وتصل سعة التحويل للمحطة الجديدة إلى 150 ميغا فولت أمبير، مع 18 كيلومتراً من الكابلات، بجهد 132 كيلوفولت، للتوصيل مع الشبكة التابعة للهيئة.

وأضاف، سيستفيد مجمع دبي للاستثمار، من المحطة الفرعية السابعة لإدارة قدرات التوريد، حيث ستوفر كافة المحطات الفرعية، الكهرباء لأكثر من 10,000 مستأجر، وما يزيد على 160,000 شخص، لمدة 24 ساعة يومياً، ما يعني توفير بيئة مناسبة في كافة أرجاء المجمع.

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