«نخيل مولز» تبدأ رحلة «تحويل البيانات» من أجل تعزيز تجربة العملاء

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «نخيل مولز»- ذراع البيع بالتجزئة لـ«نخيل» المطور العقاري الرائد عالمياً- مبادرتها لتحويل البيانات كونها جزءاً من استراتيجيتها، التي تركز على احتياجات العملاء لإفادة تجار البيع بالتجزئة والعملاء عبر أصول «نخيل مولز».

وتوفر هذه المنصة المتطورة والمحكومة بالكامل رؤى أساسية لأكثر من 3 آلاف مستأجر من خلال دراسة سلوك البيع بالتجزئة والمشتريات وتجارب أكثر من 90 مليون عميل باستخدام أحدث خوارزميات التعلم الآلي ومنتجات البيانات، التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر خوري الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز» إنه في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى توفير تحليل البيانات ذات الصلة، من أجل مساعدة تجار التجزئة وتعزيز العروض للمستهلكين، معرباً عن سعادته بالشراكة مع «Artefact» في هذا التحوّل الرقمي والشروع في رحلة واقعية، تتميز بروح التعاون، وهو ما سوف يمكنهم من فهم احتياجات عملائهم بشكل أكبر وتزويد شركاء البيع بالتجزئة لديهم بتحليلات معمّقة لدعم نمو أعمالهم.

من جهته قال الدكتور عدي سالم مدير البيانات في «نخيل مولز»: إنه في ظل التطورات المتسارعة في عالم تكنولوجيا البيانات حددت «نخيل مولز» الحاجة إلى تبني أحدث الحلول المتقدمة من أجل تحقيق استراتيجيتها التي تركز على العملاء، لافتاً إلى أن برنامج التحليلات المتطور ساعدهم على تجاوز التحول في توقعات العملاء واحتياجاتهم نتيجة لتفشي الوباء، كما عزز التغيير في ثقافة الشركة، وهو ما جعلها أكثر اعتماداً على البيانات، ويتم اختبار حالات الاستخدام الجديدة ودمجها في عمليات البيع بالتجزئة، وهو ما يؤدي إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة تمتد لخمس سنوات.

وأكد راهوول آريا الشريك المدير في «Artefact» الشرق الأوسط وأفريقيا أن الأحداث الأخيرة قد أسهمت في تسريع تحويل البيانات في قطاع التجزئة المتسارع الخطى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن منصة البيانات هذه مكنّت «نخيل مولز» من الاستجابة الفورية للبيئة المتغيّرة، من خلال استراتيجية بيانات قوية وحالات استخدام بيانات متقدمة تمكّن المجموعة من الاستجابة لطلبات العملاء عبر أي منطقة زمنية أو موقع أو جهاز وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتتضمن أحدث التقنيات «بحيرة بيانات» متطورة تم إنشاؤها عن طريق نظام إدارة فريد من نوعه، وتهدف خطة المشروع الخمسية إلى تعريف تجار البيع بالتجزئة بحلول جديدة، من أجل تقديم قيمة مالية ملموسة بالإضافة إلى تكوين رؤى ودعم لبناء بنية تحتية قوية لبيانات المنشأة.

وكونها جزءاً من استراتيجيتها للنمو الرقمي أطلقت «نخيل مولز» مؤخراً «dragonmart.ae» وهي منصة للتجارة الإلكترونية، توفر للمتسوقين القدرة على تصنيف واستكشاف أكثر من 35 ألف منتج متوفر في «سوق التنين»، عبر 11 فئة عالية المستوى وهم جالسون في منازلهم.

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