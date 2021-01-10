البركة الدولية للاستثمار تنجز 90% من قناة أبوظبي المائية

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركة البركة الدولية للاستثمار، الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع القناة في أبوظبي، الوجهة الاستثنائية المرتقبة على الواجهة المائية في الإمارة، عن آخر المستجدات والتقدّم في تطوير المشروع، الذي سيسهم في رسم ملامح جديدة لتجارب المطاعم والترفيه في العاصمة الإماراتية، إذ تمكنت الشركة من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الإنشاءات في المشروع، واستكمال 90% من الوجهة المنتظرة، رغم التحديات التي واجهتها خلال هذا العام، بما حمله من ظروف استثنائية، تأكيداً على التزامها بمساعيها في المساهمة بتعزيز قطاع السياحة في الإمارات.

وسيتيح مشروع القناة، الذي يمتد على طول 2.4 كم على الواجهة المائية لأبوظبي، للزوار استكشاف مجموعة من المرافق العصرية بما فيها «ذا ناشيونال اكواريوم» و«ذا بريدج»، المركز الفريد للصحة والعافية وأنماط الحياة العصرية، ومجمع «سينما القناة» ومركز «بيكسل»، صالة ألعاب الواقع الافتراضي والرياضات الإلكترونية، وغيرها الكثير من مرافق النشاطات والترفيه والمطاعم المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة: «نحن واثقون بقدرة هذا المشروع الضخم على دعم قطاعي السياحة والترفيه في الدولة، من خلال استقطاب السياح والزوار من كل دول العالم، وخصوصاً عند عودة الإقبال التدريجي للسفر بغرض السياحة. ونعمل جاهدين حالياً على إطلاق مشروع القناة بشكل كامل، والاحتفال بنجاحه في القريب العاجل. ونحن متأكدون من أن عام 2021 سيكون عاماً استثنائياً لنا وللإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخمسين للاتحاد».

وأضاف: «تتمثل أولويتنا القصوى اليوم في التأقلم مع المعايير الاجتماعية الجديدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتقديم تجربة آمنة لجميع زوار هذه الوجهة المميزة. كما يعمل فريقنا على تطوير إجراءات جديدة لضمان السلامة والأمان، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الالتزام بتطبيق جميع الإرشادات الصحية اللازمة في هذه الوجهة. ونحن متحمسون لافتتاح مشروع القناة ومشاركة مرافقه الفريدة مع الزوار».

وأثبت فريق العمل في مشروع القناة تفانيهم والتزامهم، حيث عملوا على مدار الساعة، لضما

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز