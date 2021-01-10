أكور تطلق عرض تخفيضات 50% خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي – البيان

تقدم مجموعة أكور المتخصصة عالمياً في مجال الضيافة، باقة من العروض المميزة على هامش مهرجان دبي للتسوق، والتي تتضمن تخفيضات بنسبة 50% في أكثر من 35 فندقاً ومنتجعاً في دولة الإمارات حصرياً لأعضاء برنامج الولاء أكور حياة بلا حدود (أكور ليف ليمتليس) (ALL) عند الحجز ابتداءً من الآن وحتى 15 يناير، مع إمكانية الاستفادة من الإقامة حتى 31 مارس 2021، وتدير مجموعة أكور 65 وجهة (17.979 غرفة) في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 31 وجهة (8.545 غرفة) قيد الإنشاء.

ويتيح العرض للضيوف فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب وعروض العلامات التابعة للمجموعة بما فيها الوجهات الشاطئية أو الفنادق والمنتجعات ضمن المدن، والتي تضم مرافق ترفيهية ومطاعم في دبي وأبوظبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة. وتشارك في العرض العديد من العلامات التجارية بما فيها رافلز وفيرمونت وسوفيتل وإم جاليري بولمان وسويس أوتيل وموفنبيك وميركيور جراند ونوفوتيل وميركيور وأداجيو وإيبيس وإيبيس ستايل.

كما تقدم أكور لأحد سعداء الحظ فرصة الفوز بإقامة لمدة 5 ليالٍ في رافلز سيشيل مع وجبات لشخصين وتذكرتي طيران دوليتين مع خدمة النقل بالطائرة المروحية من ماهي إلى برازلين. ولا تتطلب المشاركة في المسابقة سوى التسجيل في برنامج الولاء أكور حياة بلا حدود ومتابعة @ALL_MEA على قناة انستغرام للاطلاع على المزيد من التفاصيل. تنتهي المسابقة في 24 ديسمبر 2020، وفيما يلي بعض من العروض التي تنتظر الزوار:

1. عطلة متكاملة على شاطئ البحر

يحظى العملاء بفرصة الاختيار بين وجهتين فاخرتين في نخلة جميرا والاستمتاع بأجواء الراحة والاسترخاء على شاطئ البحر. ويمكن لضيوف فيرمونت النخلة زيارة النادي الشاطئي الخاص ومركز أنشطة الأطفال و11 مطعماً وركن مشروبات؛ فيما يمكن لزوار سوفيتل دبي ذا بالم الاستمتاع بالضيافة الفرنسية الدافئة وتذوق أشهى المأكولات التي يقدمها واحد من 12 مطعماً وركن مشروبات وصالة بما فيها مطعم موانا الشهير بتقديم أشهى المأكولات البحرية من الخليج العربي.

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