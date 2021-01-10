«دبي للتسوّق» رحلات عائلية لأسواق المهرجان في الهواء الطلق

المصدر: دبي-البيان

تشكل أسواق مهرجان دبي للتسوق أحد أبرز الفعاليات ضمن الدورة الحالية للمهرجان الأكبر والأفضل على مستوى العالم في قطاع التجزئة، حيث تقدم هذه الأسواق تجربة تسوق رائعة لسكان دبي وزوارها.

وتواصل هذه الأسواق استقطاب العائلات والأصدقاء إلى مواقع متنوعة في مختلف أنحاء دبي، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها تحقيق أقصى استفادة من العام الجديد وموسم الشتاء الرائع من خلال الاستمتاع برحلات تسوق رائعة في الهواء الطلق للحصول على منتجات فريدة من نوعها بالإضافة إلى أطعمة شهيرة وغيرها الكثير.

الحديقة المسحورة

وقام سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج بتقديم تجربة الحديقة المسحورة المستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب» من 17 ديسمبر وتستمر حتى 30 يناير. ويضم السوق مزيجاً من العروض المباشرة والترفيه التفاعلي، حيث يمكن للأحبة الصغار لقاء أليس وشخصيات القصة الأخرى بالإضافة إلى المشاركة في عدد من أنشطة الفنون والحرف الرائعة.

ويمكن للأطفال وأولياء الأمور حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة مثل حفل الشاي مع صانع القبعات والديوان الملكي الخاص بملكة القلوب، بالإضافة إلى المشاركة في عروض ألعاب يومية مستوحاة من قصة أليس في بلاد العجائب، ومحاولة الخروج من متاهة مكونة من ثلاثة طوابق، وزيارة شجرة رواية القصص المسحورة، وإطلاق مصابيح عائمة في بحيرة الأمنيات.

عروض ثقافية

ويجمع سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، والذي يقع على ضفاف خور دبي في أحد الأحياء التاريخية العريقة بالمدينة، بين العروض الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية المتجولة والعروض المباشرة والتجارب الأسبوعية الرائعة التي تدور حول الشوكولاتة والفن والطائرات الورقية والفقاعات والقهوة والتمور، إلى جانب الأسبوع الأخير وهو أسبوع الواجهة البحرية الذي يحتفي بجمال خور دبي من خلال سباق قوارب التنين وغيرها الكثير.

ويستمر هذا السوق لمدة شهر وحتى 30 يناير، ويشمل العروض الضوئية على المباني التراثية في منطقة السيف، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تستمتع بها العائلات مثل عروض المشي على ركائز عملاقة وعروض النار والرقصات الشعبية الإماراتية وعروض الموسيقى الحية وعروض المنحوتات الجليدية.

الترفيه العائلي

ورحبت الأسواق لمهرجان دبي للتسوق في كل من الرقة وحتا وادي هب والمرقبات، التي تفتح أبوابها حتى 30 يناير، بأفراد المجتمع من مختلف أنحاء إمارة دبي ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من الأنشطة وخيارات تناول الطعام والألعاب والترفيه العائلي.

يقع سوق حتا وادي هب وسط الإطلالات الجبلية الخلّابة في حتا، ويستضيف في نهاية هذا الأسبوع عروض الموسيقى المباشرة التي يقدمها فنانون محليون، والعروض الترفيهية للعائلات، بالإضافة إلى عروض أفلام سينمائية من ضمنها فيلم Going to Heaven، وThe Lego Movie وSmallfoot التي تُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت على التوالي وتبدأ في تمام الساعة 7:30 مساءً من كل ليلة.

كما يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمنافذ بيع الطعام المحلي والأدوات المنزلية وغيرها الكثير. وسيتم عرض سلسلة من الرسوم المتحركة لمغامرات نور وحياة يوم 15 يناير، وهما شخصيتان ممتعتان للأطفال تشبهان الكهرباء والماء وتنشران الوعي حول ترشيد الاستخدام.

تجربة تسوق

تقع أسواق الرقة والمرقبات في شوارع منطقة ديرة الصاخبة، حيث تحظى هذه الأسواق باهتمام كبير من قبل المقيمين والزوار للحصول على تجربة تسوق رائعة والاستمتاع بتناول الأطعمة الشهية التي تشمل مأكولات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى فعاليات مصممة خصيصاً مثل المسابقات الرياضية والعروض الموسيقية المباشرة وعروض الأفلام وغيرها.

واستضاف سوق الرقة البطولات الرياضية مع أعضاء المجتمع والفرق المحلية التي تتنافس في مسابقات كرة القدم وكرة السلة وكروس فيت وغيرها، حيث أقيمت مسابقات كرة القدم في نهاية الأسبوع.

وتلتزم جميع أسواق مهرجان دبي للتسوق بجميع التدابير المهمة للصحة والسلامة والتي تشمل فحص درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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