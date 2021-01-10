عام استثنائي لجمارك دبي رغم الجائحة 2020

المصدر: دبي - البيان

توجت جمارك دبي جهودها لتطوير العمل الجمركي بتحقيق إنجازات رائدة جديدة خلال 2020 رغم تحديات جائحة «كوفيد 19»، حيث نجحت الدائرة في تحويل هذه التحديات إلى فرص وإنجازات.

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي: واكبت جمارك دبي الإنجازات الرائدة المتلاحقة التي حققتها الدولة في 2020 عام الاستعداد للخمسين بالرغم من تحديات الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، حيث حافظت تجارة دبي الخارجية على زخمها وسجلنا نمواً قوياً في عدد المعاملات الجمركية، ومثلت تقنياتنا المتطورة البنية الصلبة التي انطلقت منها أعمالنا وبخاصة خلال فترات الإغلاق والعمل عن بُعد.

وأضاف: أطلقت الدائرة عدة مشاريع جمركية تدعم توجهنا لتأدية دور رئيسي في التحولات التجارية المستقبلية، حيث دشنت الدائرة رسمياً خلال العام الماضي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تُمهد الطريق لجذب المزيد من شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وعلى صعيد حماية المجتمع أطلقت جمارك دبي مبادرة «سياج» الرائدة أمنياً عبر منظومة ذكية متكاملة، كما تم توجيه ضربات موجعة لمهربي المخدرات بتنفيذ ضبطيات نوعية.

وتابع: نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لريادة القطاع الجمركي، عبر تطوير أنظمة جمركية تقنية تُسهل من العمليات الجمركية وتسرع من تدفق المسافرين، ولقد كانت إشادة صندوق النقد الدولي بتقنيات الدائرة وبخاصة في أنظمة البلوك تشين، رسالة فخر نعتز بها وتدفعنا إلى مواصلة الجهود نحو رؤيتنا في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

تجارة خارجية

وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول 2020 نحو 551 مليار درهم، توزّعت إلى واردات بقيمة 320 ملياراً وصادرات بقيمة 77 ملياراً وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم. فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال هذه الفترة 44 مليون طن، توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير. ويظهر النمو القوي في المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي بواقع 23% خلال 2020 الماضي مقارنة مع 2019، قدرة الاقتصاد المحلي لتحويل التحديات إلى فرص محققة.

العمل عن بُعد

وتجني جمارك دبي ثمار الاستثمار الناجح في التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة خلال السنوات الأخيرة، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عقبات تذكر خلال مرحلة عمل الموظفين عن بُعد ومن المنزل، وتم منح الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات، وبلغ عدد دقائق المحادثات الصوتية للموظفين عبر برنامج «تيمز» 3.1 ملايين دقيقة، وسجل مجموع الرسائل المرسلة 440 ألف رسالة، وعدد مرات استخدام البرنامج أكثر من 615 ألف مرة، ومجموع الاتصالات الفردية والجماعية نحو 109 آلاف اتصال، وعدد الدقائق المستخدمة في مشاركة الشاشة 719 ألف دقيقة، وذلك خلال الفترة من 15 مارس إلى 5 مايو.

ووفرت الدائرة بيئة عمل من المنزل وعن بُعد تعزز من إنتاجية الموظفين وتحوي جميع الأدوات اللازمة التي يحتاجون لها عبر منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية المتنوعة مثل برنامج سطح المكتب الافتراضي «الحاسب الافتراضي»، بالإضافة إلى نظام «المزلاي»، وتطبيق «مايكروسوفت تيمز»، وتم عقد 18 ألف اجتماع لجمارك دبي عبر البرنامج، وسجلت نسبة تبادل المعلومات عبر برنامج «تيمز» خلال شهر مارس 15% مقابل 85% للبريد الإلكتروني، وفي أبريل ارتفعت نسبة الاعتماد على البرنامج لتصل إلى 34% مقابل 66% للبريد الإلكتروني.

إجراءات احترازية

وأطلقت جمارك دبي عدداً من المبادرات النوعية لدعم البيئة الصحية في العمل، ومنها توفير 200 جهاز لتعقيم أجهزة الهواتف المحمولة، لكافة الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية التابعة لها، بهدف سلامة وحماية الموظفين من خطر انتقال الفيروسات، و21 محطة أمان لقياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة الصحية للموظف خلال عمله، وأيضاً إطلاق مبادرات نوعية خلال الجائحة ومبادرة المفتش الجمركي الآمن للحفاظ على كادر التفتيش الجمركي خلال العمل.

مبادرات تحفيزية

وفي إطار جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي للفيروس، نفذت جمارك دبي مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31 - 03 - 2020 بنسبة 80% من الغرامات المفروضة، في خطوة من شأنها المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار، كما بادرت جمارك دبي بإطلاق حزمة تحفيزية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد /‏‏ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي.

الأولى عالمياً

وأحرزت الدائرة المركز الأول عالمياً والفوز بجائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020» بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، حيث تفوقت على عدة مؤسسات من 20 دولة حول العالم متمثلة بهيئات حكومية وشركات خاصة، وتؤسس مشاريعها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات الجمركية لخفض الكلفة على المتعاملين بما يدعم استثماراتهم.

وحصل مركز المستقبل للبحث والتطوير في الدائرة على شهادة «مختبر ابتكار» معتمد من المعهد العالمي للابتكار، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول دائرة جمركية في العالم تحصل على هذا الاعتماد العالمي. ومنح المعهد العالمي للابتكار «مركز المستقبل» شهادة الاعتماد بعد قيامه بعدد من عمليات التقييم، شملت الاستراتيجية ودعم منظومة الابتكار والتصميم والبنية التحتية والأمن والسلامة والموارد ونضوج الابتكار.

17 جائزة

وبلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها جمارك دبي في 2020 نحو 32 ابتكاراً ليصل إجمالي عدد الابتكارات النوعية في الدائرة منذ 2010 وحتى 2020 إلى 237 ابتكاراً، فيما بلغ إجمالي عدد الجوائز في مجال التميز والإبداع والابتكار في 2020 نحو 17 جائزة ليصل إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الدائرة 127 جائزة.

وأطلقت الدائرة مشروع «سياج»، مبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية في دبي، وتعتمد المبادرة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات وطائرة بدون طيار، كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش ضمن الحرم الجمركي.

التجارة الإلكترونية

وتؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الجديد عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل، والتي من أهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض الكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، حيث تعمل جمارك دبي على تطوير منصة ذكية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها في المنطقة، بالتعاون مع شركائها وتعد المنصة أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقتها جمارك دبي خلال العام الماضي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات، وتهدف إلى تشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية للتواجد في دبي والاستفادة من خدماتها التقنية واللوجستية، وزيادة حصة الشركات المتواجدة بالإمارة في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022.

دورات تدريبية

ونفذت جمارك دبي 732 دورة تدريبية خلال 2020، حضرها 4 آلاف موظف من مختلف القطاعات بالدائرة، وبإجمالي 29 ألف ساعة تدريبية، علماً بأن عدد الدورات التدريبية عبر المنصات الرقمية خلال فترة جائحة كورونا سجل 676 دورة، بالإضافة إلى القيام بتأهيل 1179 طالباً وطالبة بإجمالي 912 ساعة تدريبية، وذلك ضمن البرنامج العلمي والمهني الصيفي وتمكين طلبة التعليم الثانوي وإكسابهم المهارات المهنية في مراحل مبكرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز