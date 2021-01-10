محركات بالجملة تدفع الأسهم المحلية 2021

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد خبراء ومحللون ماليون جاذبية الأسهم الإماراتية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات بسبب تمتعها بالعديد من المقومات التي تشجع على جذب المستثمرين.

وحددوا 10 أسباب رئيسة لدفع مشتريات المستثمرين الأجانب والمؤسسات في الأسهم المحلية في إطار اقتناص الفرص المتاحة، ما يبشر بحالة من التفاؤل في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، موضحين أن الأسواق المالية في الإمارات تستمد الزخم من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المحلي وإطلاق المبادرات والمحفزات الحكومية.

وأوضحوا أن محركات انتعاش الأسواق المحلية 2021 تشمل حالة التفاؤل بين المستثمرين لاسيما مع تميز الدولة عالمياً في جهود مواجهة «كورونا» وتحصين نحو مليون شخص ضد الفيروس المستجد عبر جرعات اللقاح فضلاً عن حرص المستثمرين على بناء مراكز جديدة مع بداية العام.

وأوضح الخبراء أن وصول الأسهم لمستويات مغرية ومشجعة على الاستثمار يشكل أحد قواعد انطلاق الأسهم المحلية 2021، حيث تتنوع الفرص الاستثمارية وفرص الربحية، مشيرين إلى قرب انطلاق موسم النتائج المالية للشركات المدرجة عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2020، وترقب التوزيعات النقدية يشجع على تدفق الاستثمارات إلى جانب تعديلات قانون الشركات التجارية والتي تمنح الثقة للأسواق والمصالحة الخليجية التي ستنعكس إيجاباً على اقتصادات دول التعاون خلال الفترة المقبلة وتمنحها المزيد من الزخم وتحسن النفط.

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