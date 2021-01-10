«فايننشال تايمز»: دبي وجهة عالمية بامتياز

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

أكدت «فايننشال تايمز» تفرّد دبي في عيون العالم، وبشكل أكثر وضوحاً خلال أزمة «كوفيد 19»، ووصفتها بمدينة الاحتفالات العالمية التي أصبحت مخرج نجاة ووجهة سياحية خليجية وعالمية بامتياز، يقصدها أشهر الوجوه حول العالم من فنانين ولاعبي كرة قدم ومؤثرين وغيرهم الكثير، وذلك في الوقت الذي تغلق فيه أوروبا أبوابها، بسبب إجراءات الإغلاق الكلي عن الأزمة الصحية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نجوم كرة القدم وشخصيات أخرى ذاع صيتها على شاشات التلفزيون، بدءاً بكريستيانو رونالدو، ووصولاً إلى مايا جاما، كانوا من بين أولئك الذين استمتعوا بعطلات رأس السنة في دبي، لينجزوا أعمالهم، ويستمتعوا في الوقت ذاته في هذه الوجهة الخليجية بفضل الإجراءات الاحترازية الموجودة وسياستها الخاصة في ظل «كوفيد 19» في حين تعايش أوروبا إجراءات الإغلاق الصارمة.

وأضافت أنه مع بدء دبي إعادة فتح اقتصادها تدريجياً في مايو ومع إطلاق الدولة لبرنامج التطعيم السريع صاحب ذلك زيادة ملحوظة في وتيرة الحجوزات في فنادق دبي وازاه انتعاش في سوق العقارات.وأوضحت أن دبي أزالت التحديات ليراها الناس مكاناً آمناً لذلك هم مستعدون للسفر.

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