مهرجان دبي يطلق رحلات تسوق في الهواء

المصدر: (دبي ــ البيان)

تقدم أسواق مهرجان دبي للتسوق تجربة تسوق وترفيه رائعة لسكان دبي وزوارها، حيث تستقبل المتسوقين والعائلات بالعروض الترويجية ووسائل الترفيه وتواصل استقطاب العائلات والأصدقاء إلى مواقع متنوعة في أنحاء دبي.

وتهدي أسواق مهرجان دبي سكان المدينة وزوارها أقصى استفادة من العام الجديد وموسم الشتاء الرائع من خلال الاستمتاع برحلات تسوق رائعة في الهواء الطلق للحصول على منتجات فريدة من نوعها بالإضافة إلى أطعمة شهيرة وغيرها الكثير.

ويقدم سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج تجربة الحديقة المسحورة المستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب» من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير، فيما يجمع سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف بين العروض الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية المتجولة والعروض المباشرة والتجارب الأسبوعية الرائعة التي تدور حول الشوكولاته والفن والطائرات الورقية والفقاعات والقهوة والتمور ويشمل العروض الضوئية على المباني التراثية.

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