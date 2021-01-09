«بيتكوين» تواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

خطفت عملة بيتكوين الرقمية أنظار المستثمرين المحليين والعالميين، بعد وصول سعرها إلى نحو 34 ألف دولار «124.7 ألف درهم»، بنمو1030% مقارنة بـ 3000 دولار في 26 نوفمبر الماضي (حوالي 39 يوماً).

وتشير توقعات الخبراء إلى زيادة إقبال المستثمرين الأفراد والشركات في الإمارات على الاستثمار في العملة الرقمية التي تم تعدين 18.587.306 منها حتى الآن في حين أن العدد الأقصى المسموح من تجاوز العملة هو 21 مليون وحدة فقط، لافتين إلى صعوبة تحديد حجم تداول العملة الرقمية التي بدأت امتصاص سيولة المستثمرين في أسواق الإمارات أو غيرها وذلك لأن تداول بيتكوين ما يزال يعاني عدم وجود إطار تنظيمي واضح. وأشار الخبراء لـ«البيان» إلى مرونة الاقتصاد الإماراتي وتمتعه بجهوزية ومرونة فريدة ومبادرات استباقية تمكنه من تنظيم تداول العملات المشفرة والتكيف مع المدفوعات الرقمية وأن اقتصاد الدولة قوي وقادر على التكيّف مع التطورات المتغيّرة والمتسارعة وتوظيف التقنيات المتقدمة والمبادرات المبتكرة. وأفادوا بوجود 7 أسباب رئيسة وراء الإقبال القوي على العملة الرقمية بيتكوين التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قيمتها، فيما لم تستبعد مؤسسات استثمار عالمية أن تقوض بيتكوين عرش الدولار - الذي تراجع مؤشره 12% منذ مارس الماضي – وتستبدل الدولار كالعملة الأولى للاحتياطات النقدية في العالم.

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