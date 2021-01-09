«دبي للتسوق» ينعش التجزئة

المصدر: دبي- البيان

أنعشت باقة التخفيضات الحصرية والعروض الاستثنائية التي تقدمها الأسواق التجارية ومراكز التسوق في دبي تجارة التجزئة في دبي بصورة ملحوظة لاسيما مع إقبال الأفراد والعائلات على زيارة مراكز التسوّق التي حظيت بإقبال واسع من الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع.

وتهافت الزوار على اقتناء أفضل الفرص والعروض مع تخفيضات استثنائية وصلت إلى 90% على مجموعات مختارة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية والملابس والاكسسوارات والهدايا إلى جانب الالكترونيات والأحذية فيما تتواصل العروض والفعاليات الترفيهية وعروض الإقامة الفندقية والترفيه العائلي والأنشطة المتنوعة في المدينة حتى ختام الموسم الحالي 30 الجاري. ويتنافس نحو 3500 متجر على تقديم أفضل الصفقات للزوار ومنح تنزيلات بين 25 و75% على مئات من أشهر العلامات التجارية فيما أطلقت مجموعة من أفضل الفنادق في دبي باقات من عروض الإقامة لضمان تجربة ترفيه وضيافة مميزة.

وشهد المهرجان تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخه حيث يفوز أحد سعداء الحظ بسيارة «فينير سوبرسبورت» الرياضية بقيمة 6 ملايين درهم من إنتاج «دبليو موتورز» للسيارات بالإضافة إلى جوائز نقدية مع اثنين من أفضل السحوبات في مهرجان دبي للتسوق وهما سحوبات «إنفينيتي»الكبرى وسحوبات «نيسان»الكبرى والتي تقدم فرصة الفوز بسيارة «إنفينيتي QX60» أو إحدى سيارات «نيسان» حيث تقام هذه السحوبات في القرية العالمية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق. وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحب عجلة «دور واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم، فيما تستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى تقدم من خلالها الذهب إلى المتسوقين من سعداء الحظ حتى ختام المهرجان.

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