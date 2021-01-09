«دبى - هيثرو» أكثر خطوط الطيران إشغالاً في العالم

المصدر: دبي- عمرو عادل

تصدّر خط دبي لندن «هيثرو»، خطوط الطيران الأكثر إشغالاً في العالم خلال شهر يناير الحالي، بحسب «أو إيه جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتأتي الصدارة لخط دبي لندن «هيثرو» عالمياً وإقليمياً للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات المؤسسة، حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن خط دبي (الإمارات) - لندن هيثرو (المملكة المتحدة) تصدّر خطوط الطيران في العالم ومنطقة الشرق الأوسط بـ 190 ألفاً و365 مقعداً خلال الشهر الحالي مقابل 174 ألفاً و595 مقعداً في ديسمبر الماضي، وكان في المركز الثالث عالمياً في نوفمبر الماضي بنحو 111 ألف مقعد.

وذكرت المؤسسة، أن هذا الخط الحيوي لا يزال أكبر مسار طيران دولي في المنطقة ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لقرار المملكة المتحدة بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول التي يتمتع المسافرون القادمون منها إلى المملكة بإعفاء من شرط الحجر الصحي الإلزامي.

وبحسب البيانات، جاء خط القاهرة (مصر) – جدة (السعودية) في المركز الثاني كأكثر الخطوط إشغالاً في الشرق الأوسط والعالم بنحو 154 ألفاً و337 مقعداً، ثم خط أورلاندو سان خوان في فلوريدا (الولايات المتحدة) - سان خوان (بورتوريكو) بنحو 151 ألفاً و916 مقعداً.

وجاء خط باريس (فرنسا) وبوانت-آه-بيتر (إقليم جوادلوب الفرنسي) في المركز الرابع بنحو 138 ألفاً و475 مقعداً، ثم خط سول-إنتشون (كوريا الجنوبية) وطوكيو-ناريتا (اليابان) في المركز الخامس بـ 127 ألفاً و170 مقعداً، ثم نيويورك جون كينيدي (الولايات المتحدة) - سانتياغو (تشيلي) في المركز السادس بـ 120 ألفاً و876 مقعداً.

وتبوأ خط موسكو دوموديدوفو (روسيا)-سيمفيروبول (أوكرانيا) المركز السابع بـ 116 ألفاً و956 مقعداً، ثم خط شنغهاي بودونغ (الصين) تايبيه (تايوان) ثامناً بـ 115 ألفاً و969 مقعداً، وخط القاهرة (مصر) وجدة (السعودية) في المركز التاسع بـ 115 ألفاً و124 مقعداً، ثم خط فورت دي فرانس (جزيرة المارتينيك الفرنسية) ومطار باريس أورلي (فرنسا) 113 ألفاً و363 مقعداً.

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