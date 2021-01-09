صعود قوي للأسهم بالأسبوع الأول من 2021

المصدر: دبي – عمرو عادل

سجلت الأسهم المحلية صعوداً قوياً في تداولات أول أسابيع 2021، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 23.95 مليار درهم، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين وسط مشتريات قوية من الأجانب والمؤسسات مع بداية العام الجديد، ما يبشر بحالة من التفاؤل في الأسواق.

وصعد سوق دبي 5.4 % أو ما يعادل 133.7 نقطة، محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، ليغلق فوق مستوى 2600 نقطة، بالغاً 2625.6 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

فيما صعد سوق أبوظبي مضيفاً 118 نقطة بنسبة 2.35% ليغلق فوق مستوى 5100 إلى 5163.75 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والطاقة والسلع.

وتحسنت سيولة الأسهم لتصل إلى 3.7 مليارات درهم، منها مليارا درهم في سوق أبوظبي، و1.7 مليار في دبي، فيما بلغ إجمالي التداولات في السوقين نحو 1.9 مليار سهم من خلال أكثر من 17 ألف صفقة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم 23.95 مليار درهم، بواقع 12.96 ملياراً في دبي و10.97 مليارات في أبوظبي، لتصل رسملة السوقين إلى تريليون و92 ملياراً.

قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية أغلقت تداولات الأسبوع على ارتفاع مع صعود مجموعة من الأسهم ذات ثقل مالي كبير ورؤوس أموال ضخمة في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وأشار إلى أن التفاؤل حيال حملات التطعيم لكبح انتشار فيروس «كوفيد 19» كانت أحد العوامل التي ساعدت على ذلك التقدم، وذلك مع توقع بأن تكون المرحلة القادمة أفضل مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى سابق عهدها، إضافة إلى الأجواء الإيجابية التي صاحبت القمة الخليجية مؤخراً، الأمر الذي أعاد فتح المجالات البحرية والجوية والبرية مع قطر.

وأضاف، أن الارتفاع في أسعار النفط ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين بالأسواق المحلية، وذلك مع تعهد السعودية بتنفيذ تخفيضات طوعية بمليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس القادمين لمواجهة أي إجراءات إغلاق جديدة على إثر انتشار الفيروس.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للصعود، ارتفاع قطاع البنوك 3.9 %، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 6.8 % ليغلق عند 11 درهماً، و«دبي الإسلامي» 1.74 % عند 4.69 دراهم، و«بنك المشرق» 2.8 %، و«أملاك للتمويل» 4.74 %، و«جي إف إتش» 4.77 %.

وقفز قطاع الاستثمار 15.17 %، مع ارتفاع «سوق دبي» 26.68 % ليصل لأعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام عند 0.930 درهم، و«دبي للاستثمار» 12.4 %، كما ارتفع قطاع العقارات 7.83 % مع صعود «إعمار العقارية» 11 % ليغلق عند 3.92 دراهم، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 4.64 % وارتفع «داماك العقارية» 6.92 % و«إعمار للتطوير» 3.64 % و«إعمار مولز» 2.2 %.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 2.07 %، مدفوعاً بارتفاع «الخليج للملاحة» 6.02%، و«العربية للطيران» 3.12 %، و«أرامكس» 1.14 %.

وارتفع قطاع الخدمات 1.2 %، مع صعود «الوطنية للتبريد» 1.13 %، و«أمانات القابضة» 0.85 %، فيما تراجع قطاع السلع 2.44% مع انخفاض «دي إكس بي» 5.62%.

وتصدر السيولة «إعمار العقارية» مستقطباً 380.98 مليون درهم، موزعة على 100.062 مليون سهم. فيما سجل «العربية الإسكندنافية للتأمين»، أكبر التراجعات بنسبة 6.32 %.

سوق أبوظبي

ودفع سوق أبوظبي للارتفاع، بارتفاع قطاع البنوك 3.2 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 4.65 % إلى 13.5 درهماً، و«أبوظبي الإسلامي» 1.7 %، و«الشارقة الإسلامي» 1.5 %، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.3 %.

وارتفع قطاع العقارات 2.45 %، على وقع ارتفاع سهم «رأس الخيمة العقارية» 12.7 %، و«الدار العقارية» 1.9 % إلى 3.21 دراهم. وارتفع قطاع الصناعة 0.46 %، مع صعود «أسمنت رأس الخيمة» 2.4 %، وارتفع قطاع الاتصالات 2.37 % مع صعود «أسمنت رأس الخيمة» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 1.24 %، مع صعود «أدنوك للتوزيع» 3.2 % إلى 3.87 دراهم.

وتصدّر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 494.2 مليون درهم، يليه «الدار العقارية» 473.47 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة العقارية»، أكبر ارتفاع، بنحو 12.7 %، فيما كان «أسمنت الخليج»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.51 %.

مشتريات أجنبية

وفق مسح «البيان الاقتصادي»، اقتنصت المؤسسات الاستثمارية فرصة الشراء بمحصلة بلغت 307.1 ملايين درهم في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، كما سجل المستثمرون الأجانب محصلة شراء 452 مليون درهم، وذلك مقابل تسييل عربي وخليجي ومحلي. وتتوزع مجمل مشتريات الأجانب والمؤسسات بواقع 238.43 مليوناً دبي و213.6 مليوناً في أبوظبي.

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