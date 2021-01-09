العروض المذهلة تتواصل ضمن مفاجآت «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - البيان

يقدم الأسبوع الثاني من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق للمتسوقين العديد من الصفقات والعروض المذهلة المتوفرة في جميع أنحاء دبي للاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

وسيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

ويمكن لمحبي المفروشات والتصميم الداخلي الاستفادة من صفقة رائعة تقدمها علامة هوم سنتر اليوم، في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، حيث تقدم هذه المتاجر المختارة تخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات بمناسبة العام الجديد.

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