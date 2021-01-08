«توابل العرب والهند» تسعى لتوسيع أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم «توابل العرب والهند»، مجموعة الشركات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار درهم وتتخصص في تجارة الحبوب، البذور والتوابل، تعزيز علاماتها التجارية للتجزئة في الإمارات والاستحواذ على حصة سوقية في الدولة باعتبارها نافذة للسلع والمنتجات والعلامات التجارية في أسواق دول التعاون والمنطقة بشكل عام، عبر إيجاد حيز هائل لبيع المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية بأسعار في متناول أيدي كافة الأُسر ومستخدمي المطابخ في كافة المجتمعات.

ومن ضمن هذه العلامات «آر كيه للحبوب والتوابل»، وهي علامة أُطلقت حديثاً لمنتجات التجزئة ذات الحجم الصغير وقد أوجدت العلامة موجة جديدة من المتاجر التي تبيع منتجات التجزئة بأسعار مناسبة تبدأ من درهم واحد حسب طلب العميل.

وبجانب «آر كيه»، أطلقت «توابل العرب والهند» أيضاً أكثر العلامات التجارية شعبية للزبد الجاهز للطهي، وهي العلامة «سووريا»، والتي تحظى بإقبال شديد من جانب الجاليات المقيمة في الإمارات.

وأكد هاريش تاهيلياني، المدير الإداري ذو الرؤية الثاقبة لدى «توابل العرب والهند» أن كلاً من «آر كيه» و«سووريا» قد حصلتا على كافة شهادات اعتماد الجودة المتاحة، ومنها شهادات المنتجات الحلال، من الجهات المعنية.

وقال تاهيلياني: «توفر لنا الطريقة التي ننتهجها في فرز المواد الخام، مكاتبنا واسعة الانتشار ومنشآتنا الزراعية المنتشرة عبر 24 دولة دعماً، فيما يتعلق بالكم والكيف المطلوبين في الظروف المناخية المتنوعة وفي كافة فصول العام، وفي تدفق انسيابي لا يتوقف أو ينقطع».

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