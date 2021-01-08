"إياتا" يرحب بإعادة فتح الأجواء بين أهم الأسواق في الشرق الأوسط

المصدر: وام

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بتوقيع بيان العلا "التضامن والاستقرار" خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، و قيام المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر.

و أوضحت "اياتا" ان ذلك يمهد الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة.

و قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين و مصر إعلان مهم بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، التي يمر بها العالم حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

وأضاف البكري ان إعادة فتح المجال الجوي سيسهم بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقت كبير على المسافرين حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيق

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