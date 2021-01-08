مهرجان دبي للتسوّق.. عروض مذهلة بنهاية الأسبوع

المصدر: دبي- البيان

يقدم مهرجان دبي للتسوق لسكان دبي وزوارها عروضاً ترفيهية وترويجية متنوعة تشمل تشكيلة مختارة من التخفيضات وعروض الإقامة الفندقية والترفيه العائلي والأنشطة المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري - مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع نهاية الأسبوع في عدد من الوجهات ومراكز التسوق بدبي.

ويشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان حيث سيحظى محظوظ واحد بفرصة الفوز بسيارة «فينير سوبرسبورت» الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم من إنتاج شركة «دبليو موتورز» للسيارات.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الفوز بسيارة جديدة بالإضافة إلى جوائز نقدية مع اثنين من أفضل السحوبات في مهرجان دبي للتسوق وهما سحوبات «إنفينيتي»الكبرى وسحوبات «نيسان»الكبرى والتي تقدم فرصة الفوز بسيارة «إنفينيتي QX60» أو إحدى سيارات «نيسان» حيث تقام هذه السحوبات في القرية العالمية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحب عجلة «دور واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، فيما تستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى تقدم من خلالها الذهب إلى المتسوقين من سعداء الحظ طوال فترة المهرجان.

ويمكن للمتسوقين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض داخل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق والذي يستمر حتى 30 يناير ويشمل 3500 متجر تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 و75 بالمائة.. في حين

يمكن لسكان دبي وزوارها مع بداية العام الجديد الاستفادة من عروض الإقامة في عدد من أفضل فنادق دبي.

وأحيا نجم الغناء والدي جي والمنتج العالمي الآن ووكر مساء أمس حفلاً موسيقياً اليوم في «كوكا كولا أرينا».

فعاليات مشوقة في ميركاتو

ويستضيف ميركاتو العديد من الفعاليات الترفيهية الشيقة وعروض التسوق والخصومات خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26 والتي تستمر لغاية 30 يناير إذ يحتفي ميركاتو بمهرجان دبي للتسوق بطريقة مميزة تجعل تجربة التسوق لاتنسى.

بمناسبة مهرجان دبي للتسوق استضاف ميركاتو يوماً مميزاً من المرح العائلي بحضور نخبة من الصحفيين وعائلاتهم والمؤثرين الإجتماعيين حيث استمتع الحضور بباقة مميزة من العروض المسرحية العالمية والكوميدية والعروض الجوالة التي أبهرت الجميع وخاصة العرض الكوميدي المضحك رحلة التوأم التي اضحكت الكباروالأطفال معاً في أجواء من المرح والمتعة.

تتواصل العروض الشيقة خلال الأسابيع القادمة لا تفوتوا فرصة حضور استعراض الدراجة الثابتة من إسبانيا والعرض الموسيقي الرائع روك أند رول وفلاش موب رائع مستوحى من ثقافة البوب بالإضافة إلى ورش عمل الأطفال.

ويمكن لزوار ميركاتو الاستفادة من خصومات تتراوح بين 25% - 75% في معظم متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا. تسوقوا بمبلغ 200 درهم في كلا المركزين لغاية 30 يناير وأن يحظوا بفرصة ربح أخفّ دراجة في العالم، بقيمة 37.000 درهم لكلّ دراجة Specialized Turbo Cero XL Expert كهربائية في العالم، إذ يكافئ ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق متسوقيه بجوائز فريدة من نوعها تساهم في تعزيز أسلوب حياة صحي ونشيط للزوار والمتسوقين.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي «يعد مهرجان دبي للتسوق من أهم المهرجانات في العالم إذ يساهم بتنشيط قطاع التجزئة والسياحة لحد كبير إذ تعتبر الفعاليات والعروض والجوائز التي تقدمها المراكز التجارية خلال فترة المهرجان عاملاً مهماً في تنشيط قطاع التجزئة ودعم الاقتصاد الوطني.

فعاليات ترفيهية

تستمر فعاليات سوق اتصالات ماركت او تي بي، في برج بارك وسط مدينة دبي إلى 9 يناير، ليستمتع المقيمون والزائرون من الأصدقاء والعائلات بالمزيد من الوقت لاستكشاف مجموعة كبيرة من المأكولات المحلية والدولية بالإضافة إلى العلامات التجارية المحلية والترفيه الحي. كما سيستضيف سوق اتصالات ماركت او تي بي عروضاً رائعة تصل إلى 90 بالمائة على مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية والفريدة من نوعها.

ويرحب سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج بسكان دبي وزوارها في تجربة»الحديقة المسحورة، حيث تلتقي جميع المغامرات معاً«والمستوحاة من قصة»أليس في بلاد العجائب«. وتستضيف تجربة الحديقة المسحورة عروض مسرحية غنائية يومية، حيث يمكن للجمهور لقاء شخصيات أليس وصانع القبعات وتويدل دي وتويدل دام. ويستضيف حفل الشاي مع صانع القبعات أنشطة ذات طابع خاص بما في ذلك جلسات صناعة التيجان وشخصيات من الأكياس الورقية وصناعة الأكواب الورقية بالإضافة إلى القبعة الخاصة بشخصية صانع القبعات. ويمكن لزوار منطقة الفنون بالسوق صنع ساعة الجيب الخاصة بشخصية الأرنب الأبيض وأقنعة خاصة بشخصيات القصة وبطاقات تهنئة، كما تستضيف منطقة الحرف اليدوية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية. ويستضيف السوق عرضاً سينمائياً في تمام الساعة 8 مساءً من كل ليلة وعرض شجرة رواية القصص المسحورة وثلاثة عروض للألعاب يومياً تحمل طابع قصة أليس في بلاد العجائب، بالإضافة إلى فرصة إطلاق مصابيح عائمة على بحيرة الأمنيات كل مساء. ويمكن لزوار السوق الاستمتاع بالعرض الضوئي للحديقة المسحورة الذي يُقام كل ساعة من 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل من 7 وحتى 9 يناير. وتستمر تجربة»الحديقة المسحورة، حيث يجتمع كل شيء«حتى 30 يناير. يفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 4 عصراً وحتى 2 صباحاً. ويمكن لمحبي الطعام والعائلات والباحثين عن المرح زيارة»ذا هب«في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج للاستمتاع بوجبات لذيذة من المطاعم المحلية. ويفتح»ذا هب«الذي يقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات مثل لفائف السوشي الطازجة من»سوشي بار«أو حلوى الشوكولاتة من»شوكو فوندو«، أبوابه يومياً في تمام الساعة 4 عصراً ويستمر حتى يوم 30 يناير.

سوق السيف

ويستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة أسبوع القهوة ابتداءً من يوم 7 وحتى 13 يناير. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجارب مختلفة تشمل جميع أنواع القهوة من القهوة العربية إلى الكابتشينو. وسيتم إقامة ورش عمل حول قهوة اللاتيه بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية وفعاليات تناول الطعام وغيرها والتي يستمتع بها زوار هذه الوجهة الرائعة المطلة على خور دبي. وتستضيف السيف أيضاً عرض Underground Fiesta Jam المباشر الذي تقدمه فرقة موسيقية كاملة. ويستضيف السوق أيضاً عرضاً للرقص النقري باستخدام إيقاع الأقدام من 7 وحتى 9 يناير من الساعة 6 مساءً وحتى 10 ليلاً. ويحتضن السوق أيضاً ورشة عمل خاصة بالأطفال توضح لهم كيفية صناعة ألعاب»صائد الشمس«والأوراق الدوارة، فيما يسلط العرض المباشر Gaudi on Stilts الضوء على أعمال الفنان أنطوني غاودي، ويقدم عرض الباليرينا LED رقصات مذهلة على أضواء LED. ويمكن للمطربين الناشئين الاستمتاع بليالي الكاريوكي، فيما تستضيف منطقة السيف عروضاً للمأكولات الإماراتية بالإضافة إلى عدد من العروض الثقافية والترفيهية، بما في ذلك الرقصات الشعبية وفنون الرسم بالحناء وصنع السلال وغيرها. وتسلط الأعمال الفنية للرسامة دينا سامي الضوء على المباني التقليدية والعائلات في المنطقة، كما يمكن للمصورين الناشئين استكشاف تركيب REFLECTIONS Light Art Cubes الذي يعكس منظور العمارة التقليدية لمنطقة السيف. يفتح السوق أبوابه أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 2 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل.

ويمكن لسكان دبي وزوارها التوجه إلى حتا وادي هب لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة بصحبة العائلة في جبال الحجر. وسيحظى الزوار القادمون من دبي بفرصة استكشاف عدد من الأنشطة الثقافية وعروض الموسيقى المباشرة التي يقدمها فنانون محليون وسوق حتا والكثير من الأنشطة الرائعة الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المأكولات المحلية في سوق الواحة التاريخي من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً. وسيتم عرض أفلام سينمائية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة يومياً من الخميس إلى السبت في تمام الساعة 7:30 مساءً من كل ليلة.

يمكن للسياح والمقيمين أيضاً اكتشاف أفضل ما في دبي وأسواقها القديمة بزيارة أسواق الرقة والمرقبات التي تقدم برامج عديدة منها برامج خاصة بالفنانين المحليين وأنشطة الأطفال والترفيه للعائلات. وسيشمل الترفيه العروض المتجولة والعروض المسرحية بالإضافة إلى أنشطة الأطفال الممتعة.

وتُضيء عروض طائرات الدرون سماء منطقة ذا بيتش المقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز مرتين كل ليلة، حيث تقلع 300 طائرة درون متطورة الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً لتقديم أروع العروض حتى يوم 30 يناير. ويظهر عرض الدرون الأوّل الذي يحمل عنوان»دبي، مدينة المغامرة«الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة. ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان»دبي بين الماضي والحاضر«لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق»دبي كوكب آخر«للفنان راشد الماجد.

ويقدم SALT CAMP x DSF، منفذ المأكولات الجديد في المدينة، ألذ أطباق اللحوم الشهيرة من SALT بالإضافة إلى تشكيلة من الحلويات من SUGAR. وسيستمتع زوار SALT CAMP x DSF الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، بمجموعة من ورش العمل خلال النهار وعروض الموسيقى المباشرة والاستعراضات في فترة المساء. وسيكون هناك أيضاً أعمال فنية وأكشاك للتصوير وألعاب بالإضافة إلى متجر SALT CAMP لبيع معدات وملابس وأدوات التخييم. ويفتح SALT CAMP x DSF يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل ويستمر حتى 30 يناير. ويمكن للزوار حجز فترة زمنية لزيارة SALT CAMP x DSF من خلال الموقع الإلكتروني: www.sevenrooms.com/‏reservations/‏saltcamp.

ويستضيف ممشى الواجهة المائية في دبي مول فعالية الجزيرة من فنتي سكين حتى 16 يناير. وتحتفي الفعالية بإطلاق علامة فنتي سكين للعناية بالبشرة من نجمة البوب العالمية ريهانا داخل متاجر سيفورا في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مجموعة من عوامل الجذب والتجارب التفاعلية التي يحمل كل منها اسم أحد منتجات التجميل والتي تشمل»فنتي سكين توتال كلينز كوف«، و»فات ووتر فولز«، و»هيدرا فايزور سنديك«. ويمكن للزوار التنقل في أرجاء الممشى من خلال استخدام هواتفهم المتحركة لعمل مسح للافتات التي سترشدهم إلى مواقع وميزات مختلفة.

السحوبات

يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى محظوظ واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم إماراتي، والتي تنتجها شركة دبليو موتورز للسيارات. ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة المشاركة بالسحب عند شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبرسبورت مقابل 1500 درهم إماراتي. وتتوفر نماذج السيارة وقسائم السحب عبر www.mydsf.aeوwww.idealz.com حتى 30 مارس 2021. وسيحصل الفائز بالسحب على نسخةٍ مخصصة من سيارة فينير سوبرسبورت من إنتاج شركة دبليو موتورز.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الفوز بسيارة جديدة بالإضافة إلى جوائز نقدية مع اثنين من أفضل السحوبات في مهرجان دبي للتسوق وهما سحوبات إنفينيتي الكبرى وسحوبات نيسان الكبرى، والتي تقدم فرصة الفوز بسيارة إنفينيتي QX60 أو إحدى سيارات نيسان. وتُقام هذه السحوبات في القرية العالمية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق.

وللدخول في سحوبات إنفينيتي الكبرى، يمكن للمتسوقين شراء تذاكر السحب بسعر 200 درهم إماراتي من محطات وقود محددة من»إيبكو«أو»اينوك«في دبي ولدى متاجر زووم ومحطات مترو دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب بالقرية العالمية ومراكز التسوق المشاركة، الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و200 ألف درهم. كما سيفوز أحد سعداء الحظ بجائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للزوار الذين ينفقون 25 درهماً لشراء أي منتجات غير بترولية من محطات وقود إيبكو أو إينوك في دبي، الدخول في سحوبات نيسان الكبرى، والتي تقدم أيضاً جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 10 آلاف درهم.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحب عجلة»دور واربح«الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم. ومع كل إنفاق بقيمة 150 و200 و300 درهم، يمكن للمتسوقين الحصول على قسائم سحب حمراء أو زرقاء أو صفراء على الترتيب. ويمكن للمتسوقين من حاملي القسائم الحمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم إماراتي، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350 ألف درهم إماراتي، وسيحصل حاملو القسائم الصفراء على جوائز بقيمة 400 ألف درهم إماراتي. ويقام سحب خاص لاختيار 24 متسوقاً من سعداء الحظ لتدوير عجلة»دوّر واربح«للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 20 ألف درهم إماراتي. كما سيحظى زوار مراكز التسوق القريبة منهم بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات»دوّر واربح«الأسبوعية التي ستقام أيام 11 و18 و25 و30 يناير.

وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى تقدم من خلالها الذهب إلى المتسوقين من سعداء الحظ طوال فترة مهرجان دبي للتسوق. ويمكن لسكان دبي وزوارها دخول السحب عند شراء مجوهرات من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك سوق الذهب في ديرة ومينا بازار بالإضافة إلى مراكز التسوق في الإمارة. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية، على قسيمة واحدة للسحب، كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب. وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

الحفلات الموسيقية

يحيي نجم الغناء والدي جي والمنتج العالمي الآن ووكر حفلاً موسيقياً يوم 7 يناير في كوكا كولا أرينا. ويعتبر ووكر أحد أشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية الراقصة في العالم وموهبة متفردة في هذا النوع من الموسيقى. تتوفر التذاكر عبر www.dubaicalendar.com وwww.bookmyshow.com وتبدأ أسعارها من 249 درهماً.

عروض التجزئة

يسري عرض»أسبوع ضريبة القيمة المضافة علينا في مهرجان دبي للتسوق Club Apparel x 6thstreet.com I 247 I«حتى 9 يناير. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذا العرض داخل متاجر كلوب أباريل في مختلف أنحاء دبي وأيضاً عبر الإنترنت على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com. ويمكن لأعضاء كلوب أباريل الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر الفوز بآلاف النقاط من برنامج كلوب أباريل. وسيفوز 24 متسوقاً بـ1250 نقطة من كلوب أباريل بقيمة 1250 درهماً لكل منهم، كما سيفوز 7 أشخاص من سعداء الحظ بـ10 آلاف نقطة من كلوب أباريل بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم.

ويمكن للمتسوقين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض داخل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق والذي يستمر حتى 30 يناير ويشمل 3500 متجر تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 و75 بالمئة.

ويقدم العرض الترويجي الرائع مليونير شير من مهرجان دبي للتسوق الفرصة لمتسوق واحد محظوظ للفوز بمليون نقطة»شير«أسبوعياً حتى اختتام فعاليات المهرجان يوم 30 يناير 2021. ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب الأسبوعي عند إنفاق أكثر من 300 درهم في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة. ويحتاج المتسوقون لتنزيل تطبيق المكافآت»شير) ومسح فواتير التسوق الخاصة بهم بقيمة 300 درهم إماراتي أو أكثر للحصول على فرصة الفوز.

يمكن لمحبي الموضة الاستفادة من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق التي تقدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة يوم 7 يناير على جميع المنتجات داخل متجر يو أس بولو أسن في سيتي سنتر مردف. ويشمل العرض القمصان والسراويل حتى نفاد الكمية.

عروض الفنادق

يمكن لسكان دبي وزوارها بدء العام الجديد والاستفادة من عروض الإقامة في عدد من أفضل فنادق دبي، سواء كانوا يبحثون عن الاسترخاء على الشاطئ أو استكشاف فرص التسوق المذهلة في دبي.

ويمكن لضيوف فندق فوكو دبي على شارع الشيخ زايد الاستمتاع بوجبتي فطور وعشاء مجاناً، سواء داخل الغرف أو في المطعم الخاص بالفندق، كما يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل تناول الطعام مجاناً خلال فترة إقامتهم. ويقدم الفندق أيضاً خصماً بنسبة 50 بالمئة على علاجات السبا و25 بالمئة على خدمات الصالون. ويسري العرض حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق يوم 30 يناير.

ويقدم منتجع شيراتون جميرا بيتش تخفيضات كبرى لضيوفه من خلال استخدام الكود (DSF25). ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأسعار خاصة للغرف بالإضافة إلى خصم 20 بالمئة على المأكولات والمشروبات، والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى عرض اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً على علاجات السبا أثناء الإقامة في الفندق.

ويمكن لضيوف فندق جراند كوزموبوليتان الذي يقع في منطقة البرشاء بالقرب من مول الإمارات، الاستمتاع بعروض خاصة يقدمها الفندق بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، ما يمنحهم الفرصة لتمضية عطلة رائعة مليئة بالتسوق والاسترخاء بجوار حوض السباحة. وتشمل العروض الإقامة لخمس ليالٍ والدفع مقابل 4 ليالٍ فقط، وحصول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل على وجبات مجانية طوال فترة الإقامة داخل الفندق، بالإضافة إلى خصم 25 بالمئة على أسعار الأجنحة، والاستمتاع بإقامة كاملة عند حجز نصف إقامة. يسري العرض حتى 30 يناير.

عروض مذهلة

ويقدم الأسبوع الثاني من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق للمتسوقين العديد من الصفقات والعروض المذهلة المتوفرة في جميع أنحاء دبي للاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

سيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

الصفقات

الجمعة 8 يناير (يحظر الإعلان عن الصفقة قبل الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 7 يناير)

ويقدم متجر أور تشويس في سيتي سنتر مردف عرضاً ترويجياً رائعاً للمتسوقين، حيث يمكنهم استرداد 100 % من مشترياتهم في صورة قسيمة تسوق.

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