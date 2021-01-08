4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1144 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم منها 109 مبايعات للأراضي بقيمة 438.22 مليون درهم و1035 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.84 مليار درهم منها 68 رهناً لأراض بقيمة 699.07 مليون درهم و236 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 428.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 129 مليون درهم وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 66 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 379.64 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 151.83 مليون درهم و178 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 227.81 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة عيال ناصر وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة ند حصة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 896.96 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 273.11 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 623.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعة بقيمة 257 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 63.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 12 مليون درهم.

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