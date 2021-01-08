24 ملياراً مكاسب الأسهم في أول أسابيع 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

انتعشت الأسهم المحلية في تداولات أول أسابيع 2021، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 23.95 مليار درهم مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين تفاعلاً بالأجواء الإيجابية للقمة الخليجية الـ 41 التي عقدت الثلاثاء الماضي في مدينة العلا السعودية بحضور الإمارات، فيما عادت إلى المربع الأخضر وسط انتعاش السيولة في ختام جلسات الأسبوع أمس.

وصعد سوق دبي 5.4% أو ما يعادل 133.7 نقطة محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، ليغلق فوق مستوى 2600 نقطة بالغاً 2625.6 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي مضيفاً 118 نقطة بنسبة 2.35% ليغلق فوق مستوى 5100 إلى 5163.75 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والطاقة والسلع.

وتحسنت سيولة الأسهم خلال الأسبوع الماضي لتصل السيولة الإجمالية إلى 6 مليارات درهم، منها 2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4 مليارات درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 877.2 مليون درهم توزعت بواقع 456.54 مليون سهم في أبوظبي، و420.67 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريق 17.16 ألف صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم 23.95 مليار درهم، بواقع 12.96 ملياراً في دبي و10.97 مليارات في أبوظبي، لتصل رسملة السوقين إلى تريليون و92 ملياراً.

وعادت أسواق الأسهم الإماراتية للمربع الأخضر، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، وسط زيادة السيولة، بعد تعرضها لجني أرباح بالجلسة السابقة، وربح رأسمالها السوقي نحو 2.580 مليار درهم، وسط عمليات شراء استهدفت أسهم العقار والاستثمار والبنوك.

وصعد سوق دبي 0.75 %، مواصلاً بقاءه فوق مستوى 2600 نقطة، إلى 2625.66 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.68 %، إلى 5163.75 نقطة، بفضل مكاسب العقار والبنوك والاتصالات.

وارتفعت مستويات السيولة الكلية من 716 مليون درهم، إلى 831.3 مليون درهم، موزعة بواقع 404.04 ملايين في دبي، بتداول 420.93 مليون سهم، و427.25 مليوناً في أبوظبي، بتداول 105.50 ملايين سهم، من خلال 7309 صفقات.

وزادت القيمة السوقية لسوق أبوظبي إلى 736.2 مليار درهم، مقابل 735.72 مليار درهم في الجلسة الماضية، لتربح 480 مليون درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي إلى 352.95 مليار درهم، من 350.84 مليار درهم، بزيادة 2.1 مليار درهم.

ودفع سوق دبي للصعود، ارتفاع قطاع البنوك 0.6 %، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.92 %، و«دبي الإسلامي» 0.21 %، و«دبي للتجاري» 1.3 %، و«أملاك للتمويل» 2.7 %، و«مصرف عجمان» 2.4 %.

وارتفع قطاع العقار 0.75 %، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.03 %، و«داماك العقارية» 0.72 %، و«إعمار للتطوير» 0.7 %، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.03 % وارتفع «ديار» 2.46 %.

وعاد قطاع النقل للصعود بنسبة 0.74 %، مدفوعاً بارتفاع «الخليج للملاحة» 1.4 %، و«العربية للطيران» 0.76 %.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.46 %، مع صعود «دبي للاستثمار» 1.24 %، و«سوق دبي» 6.31 %، وبتلك النسبة، تصدر الارتفاعات، كما تصدّر قيم وأحجام التداولات في السوق، مستقطباً 119.32 مليون درهم، موزعة على 103.52 ملايين سهم. فيما سجل «غلفا للاستثمارات»، أكبر التراجعات بنسبة 5 %.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب للشراء بـ 23.65 مليون درهم، واتجه بالمقابل العرب والمواطنون نحو البيع.

ودفع سوق أبوظبي للارتفاع، بارتفاع قطاع البنوك 1.3 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 1.8 %، و«أبوظبي التجاري» 0.3 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2 %، وارتفع قطاع العقارات 0.6 %، على وقع ارتفاع سهم «الدار» 0.3 %.

وارتفع قطاع الصناعة 0.46 %، مع صعود «أسمنت رأس الخيمة» 2.4 %، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.3 %، مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1 %.

وتصدّر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 125.47 مليون درهم، يليه «الدار العقارية» 91.062 مليون درهم.

وحقق «رأس الخيمة العقارية»، أكبر ارتفاع، بنحو 5.8 %، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5 %.

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