«أبوظبي الأول» يبيع صكوكاً بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

باع بنك أبوظبي الأول صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمس.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز، تقدم الأوراق التي لأجل 5 سنوات للمستثمرين معدل ربح يعادل 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وجرى تسويقها في وقت سابق من اليوم بسعر استرشادي أوّلي بين 100 و105 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وخلال العام الماضي، شهدت المنطقة إصداراً بحجم غير مسبوق للسندات الدولية للعام الثاني على التوالي إذ تجاوزت 100 مليار دولار ومن المرجح أن تبلغ ذروة جديدة هذا العام، بحسب مصرفيين ومحللين.

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