«أرابتك» تتابع إجراءات طلب الإفلاس

المصدر: دبي – البيان

أعلنت أرابتك القابضة، أن مجلس إدارتها يتابع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس. وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أمس إن المتابعة جاءت خلال اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء الماضي.

وأعلنت الشركة في 17 ديسمبر الماضي عن تقدمها للمحكمة بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها، وفقاً لقراري الجمعية العمومية في 30 سبتمبر و30 نوفمبر 2020 وقرارات مجلس الإدارة.

وقررت عمومية الشركة في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً.

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