«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات بـ 2.75 مليار

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات دبي الوطني» عن إصدار سندات ممتازة تستحق بعد 5 سنوات بـ 750 مليون دولار (2.752 مليار درهم). وقال البنك في إفصاح أمس لسوق دبي إنه تم إصدار السندات 6 الجاري فيما سيتم إدراج هذه السندات اعتباراً من 13 يناير وتستحق في 13 يناير 2026. وأظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني كلف بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبيل إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار. وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، يتيح الإصدار، الذي استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 2.2 مليار دولار، معدل فائدة يوازي 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. واستعان البنك بمصارف «آي سي بي ي» و«آي إن جي» و«ميزوهو للأوراق المالية» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب الإصدار.

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