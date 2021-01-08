«القابضة» تستحوذ على «فارماكس» وتستثمر في «بيوكون بيولوجيكس»

أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن عمليتي استثمار استراتيجيتين من شأنهما المساهمة في توسعة نطاق محفظة شركاتها في قطاع الصحة والدواء بشكل كبير، حيث استحوذت على شركة «فارماكس للأدوية» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتتخصص في تصنيع وتسويق أدوية عامة قليلة التكلفة ذات علامة تجارية مسجلة، كما وافقت على الاستثمار في «بيوكون بيولوجيكس المحدودة»، التابعة لشركة «بيوكون المحدودة» والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق عقاقير البدائل الحيوية التي تتميز بجودتها العالية وتكلفتها اليسيرة في الأسواق العالمية. (أبوظبي - البيان)

ويخضع إتمام صفقتي الاستثمار لموافقة الجهات التنظيمية المعنية. وباستثمارها في «فارماكس للأدوية»، تواصل «القابضة» توسعة محفظة شركات الصحة والدواء التابعة لها، من خلال سدّ فجوة تتعلق بتوفر الأدوية قليلة التكلفة، وبناء منظومة رعاية صحية فعالة في الإمارات، تحقق التوازن بين التكلفة والجودة. وفي الوقت ذاته، يمثل استثمار «القابضة» في شركة «بيوكون» خطوة مهمة نحو تطوير الخبرات اللازمة في مجال عقاقير البدائل الحيوية المبتكر، والذي يستهدف علاج عدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري والأورام والمناعة.

سلسلة القيمة

ومن بعد إتمام هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ستمتلك «القابضة» استثمارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الصحة والدواء، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى عبر منشآت شركة «أبوظبي للخدمات الصحية» (صحة) التي سجلت 9 ملايين زيارة من المرضى في العام الماضي، وخدمات الفحوصات المخبرية من خلال «يونيون 71»، والتغطية التأمينية عبر الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وتمتد محفظة «القابضة» لتشمل قطاع مشتريات الأدوية، ونقلها ومناولة كافة عملياتها اللوجستية عبر امتلاكها لكل من شركة «رافد» و«موانئ أبوظبي» و«أبوظبي للمطارات» وكذلك استثمارها في «أرامكس».

محفظة الشركات

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة»: «طموحنا لمحفظة شركات الصحة والدواء التابعة لنا على المدى الطويل هو تحقيق النمو لمنظومة متطورة رقمياً، تركّز على تلبية احتياجات هذا القطاع، والذي يستند إلى عدد من المقومات التي تتمثل في توفير مستوى عالمي من التميز، والإدارة الفعالة للخدمات الصحية لأفراد المجتمع، والبنية التحتية المرنة لسلسلة الإمداد. وبالإضافة إلى القيمة التي يضيفها ذلك للجهة المساهمة في القابضة، فإن له أيضاً تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً إيجابياً من خلال توفير خدمات صحية أفضل، وتحسين الإنفاق بمجال الرعاية الصحية، والمزيد من الفرص للكوادر محلياً وعالمياً».

وأضاف: «نمضي في مسيرتنا نحو بناء سلسلة إمدادات تمكن أفراد مجتمع أبوظبي وغيرها من الوصول إلى منتجات ولوازم الرعاية الصحية والأدوية. وبصفتها مُصنِّعاً محلياً للأدوية، تتيح لنا فارماكس امتلاك منشأة تصنيع أدوية عالية الجودة، وخبرات واسعة وعلاقات راسخة تعزز نمو مجال تصنيع الأدوية بدولة الإمارات. وبالنسبة لشركة بيوكون بيولوجيكس، فهي تمتلك سجلاً مليئاً بالإنجازات في مجال الأبحاث والتطوير، وشراكات عالمية توفر لنا فرصة الاستفادة من قطاع عقاقير البدائل الحيوية الذي من شأنه أن يستمر في النمو مع انتهاء صلاحية براءات الاختراع في الصناعات الحيوية السابقة وزيادة طلب المرضى عالمياً لأدوية ذات تكلفة أقل».

نهج مبتكر

و«بيوكون المحدودة» هي شركة عالمية في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية بنهج مبتكر، وتقوم بتطوير وتسويق المستحضرات الدوائية الحيوية الجديدة والبدائل الحيوية وواجهات برمجة التطبيقات للجزيئات الدقيقة المركبة بالإضافة إلى المستحضرات العامة في الهند والعديد من الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وتلتزم الشركة بتعزيز وصول الأدوية إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، لا سيما العلاجات المعقدة للأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري والأورام والمناعة.

وتتمتع «بيوكون بيولوجيكس المحدودة»، بمكانة عالمية فريدة كشركة متكاملة كلياً لتطوير عقاقير البدائل الحيوية، حيث تستفيد من أحدث العلوم ومنصات التكنولوجيا المبتكرة وقدرات البحث والتطوير المتقدمة لخفض تكاليف العلاج مع تحسين نتائج الرعاية الصحية. كما تم استخدام خمسة من جزيئات محفظة الشركة تجارياً في السوق، التي يتم تسويق ثلاثة منها في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان. وتمتلك منصة تشمل 28 جزيئاً من البدائل الحيوية لأمراض السكري والأورام والمناعة والأمراض الجلدية وطب العيون وطب الأعصاب وأمراض الروماتيزم والأمراض الالتهابية. ومن خلال فريقها الذي يمثل أكثر من 4500 موظف من مختلف الثقافات، تسعى الشركة إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة قليلة التكلفة، وتحسين حياة 5 ملايين مريض بنهاية السنة المالية 2022.

وقالت الدكتورة كيران مازومدار شو، رئيسة شركة «بيوكون»: «نرحب بالقابضة كشريك استثماري في مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تسهيل حصول المرضى على المستحضرات الصيدلانية الحيوية حول العالم، ونلتزم بنموذج الابتكار قليل التكلفة الذي يساهم بدوره في توفير تكاليف منظومة الرعاية الصحية عالمياً. ويؤكد هذا الاستثمار القيمة التي أرستها بيوكون بيولوجيكس كشركة متكاملة كلياً لتطوير عقاقير البدائل الحيوية ويمكننا من توسعة قدراتنا بشكل أكبر».

العقاقير الجزيئية

وتعد «فارماكس» شركة متخصصة في تصنيع وتغليف العقاقير الجزيئية وجرعات الأقراص الصلبة التي تُتناول عن طريق الفم وتُستخدم لعلاج العديد من الأمراض، مثل القلب والسكري والجهاز الهضمي والأعصاب. وتمتلك «فارماكس» الموافقة لإطلاق دفعات من مختلف أشكال الجرعات الأخرى مثل الحقن، وأجهزة الاستنشاق، والأدوية الموضعية والسائلة. وقد تم افتتاح منشأة «فارماكس» المتطورة لتصنيع الأدوية في أبريل 2020 على مساحة إجمالية تزيد على 110 آلاف قدم مربعة. وتصل قدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 250 مليون قرص و85 مليون كبسولة سنوياً. وتعد «فارماكس» إحدى المنشآت القليلة في الإمارات الحاصلة على شهادة اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التصنيع الجيد.

وقال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة فارماكس: أسسنا شركة فارماكس إيماناً منا بأن المرضى في جميع أنحاء العالم يستحقون الوصول إلى أدوية فعّالة بتكلفة ميسورة. وسوف يتيح لنا استثمار «القابضة» (ADQ) زيادة توفر الأدوية المركبة والمصنّعة محلياً بجودة وتكلفة في متناول المستهلك. وفي الوقت ذاته، سوف تتوفر لنا فرصاً أكبر لزيادة إتاحة العقاقير في دولة الإمارات مع تعزيز توسعنا في التوزيع بالمنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز