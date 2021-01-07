فعاليات عالمية مشوقة في ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

يستضيف ميركاتو، العديد من الفعاليات الترفيهية الشيقة، وعروض التسوق والخصومات خلال مهرجان دبي للتسوق، في دورته الـ 26، والتي تستمر لغاية 30 يناير، إذ يحتفي ميركاتو بمهرجان دبي للتسوق، بطريقة مميزة، تجعل تجربة التسوق لا تنسى.

بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، استضاف ميركاتو يوماً مميزاً من المرح العائلي، بحضور نخبة من الصحافيين وعائلاتهم، والمؤثرين الاجتماعيين، حيث استمتع الحضور بباقة مميزة من العروض المسرحية العالمية والكوميدية، والعروض الجوالة، التي أبهرت الجميع، وخاصة العرض لكوميدي المضحك، رحلة التوأم، التي أضحكت الكبار والأطفال معاً، في أجواء من المرح والمتعة.

تتواصل العروض الشيقة خلال الأسابيع القادمة، لا تفوتوا فرصة حضور استعراض الدراجة الثابتة من إسبانيا، والعرض الموسيقي الرائع روك أند رول، وفلاش موب رائع مستوحى من ثقافة البوب، بالإضافة إلى ورش عمل الأطفال.

ويمكن لزوار ميركاتو، الاستفادة من خصومات تتراوح بين 25 % - 75 % في معظم متاجر ميركاتو، وتاون سنتر جميرا. تسوقوا بمبلغ 200 درهم، في كلا المركزين، لغاية 30 يناير، وأن يحظوا بفرصة ربح أخفّ دراجة في العالم، بقيمة 37,000 درهم لكلّ دراجة Specialized Turbo Cero XL Expert كهربائية في العالم، إذ يكافئ ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق، متسوقيه، بجوائز فريدة من نوعها، تسهم في تعزيز أسلوب حياة صحي ونشيط للزوار والمتسوقين.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي «يعد مهرجان دبي للتسوق، من أهم المهرجانات في العالم، إذ يسهم بتنشيط قطاع التجزئة والسياحة لحد كبير، إذ تعتبر الفعاليات والعروض والجوائز التي تقدمها المراكز التجارية خلال فترة المهرجان، عاملاً مهماً في تنشيط قطاع التجزئة، ودعم الاقتصاد الوطني».

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