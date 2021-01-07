تثبيت ايجارات عقارات دبي لمدة 3 سنوات بقانون يصدر قريباً

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يتوقع صدور قانون جديد ينظم سوق الايجارات في دبي حسبما ذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والذي أوضح بأن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، جاهز ونتوقع صدوره قريباً، وأبرز ما يتضمنه، تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

وأشار بن مجرن، إلى أن «القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».

وأكد بن مجرن على أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلا عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط».

وسيحل القانون المتوقع صدوره قريبا محل قانون رقـم (33) لسنة 2008 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

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