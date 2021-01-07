«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات بقيمة 2.75 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، عن إصدار سندات ممتازة تستحق بعد خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دولار (2.752 مليار درهم).

وقال البنك في إفصاح أرسله لسوق دبي المالي، إنه تم إصدار السندات بتاريخ 6 يناير الجاري، فيما سيتم إدراج هذه السندات بتاريخ 13 يناير وتستحق بتاريخ 13 يناير 2026.

وأظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني، كلف بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبيل اصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

وبحسب الوثيقة، التي نشرتها وكالة رويترز، يتيح الإصدار، الذي استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 2.2 مليار دولار، معدل فائدة يوازي 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

واستعان البنك بمصارف «آي سي بي ي» و«آي إن جي» و«ميزوهو للأوراق المالية» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب عملية الإصدار والتي سيكون أجل استحقاقها 5 سنوات.

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