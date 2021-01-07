مجلس إدارة «أرابتك» يتابع إجراءات طلب الإفلاس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، اليوم الخميس، أن مجلس إداراتها يتابع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس.

وقالت الشركة في افصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، إن المتابعة جاءت خلال اجتماع لمجلس الإدارة عُقد أمس الأربعاء.

كانت الشركة أعلنت في 17 ديسمبر الماضي عن تقدمها للمحكمة بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها، وفقاً لقراري الجمعية العمومية في 30 سبتمبر و30 نوفمبر 2020، وقرارات مجلس الإدارة.

وقررت عمومية الشركة في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً.

وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع العمومية المنعقد في 30 سبتمبر 2020.

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