%48 من شركات تصنيع المنطقة تستثمر بالرقمنة

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مؤسسة «آي دي سي» ضمن تقريرها تحت عنوان «مستقبل قطاع التصنيع: قيادة التحول ضمن حقبة الثورة الصناعية الرابعة»، أن 48% من شركات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، باتت تدرك حجم الكفاءة التي يمكن الحصول عليها على مستوى التكاليف من خلال مبادرات التحول الرقمي، بينما أشارت 47% منها إلى تحقيق تحسينات كبيرة على مستوى الإنتاجية، في حين شهدت 39% من هذه الشركات زيادة في حجم إيراداتها.

وركز التقرير أيضاً على أن شركات التصنيع يجب أن تعمل على تعزيز فاعلية مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اتباع الخطوات الصحيحة عند تخطيط وتنفيذ عمليات التحول الرقمي. وتوصي مؤسسة «آي دي سي» بأن تبدأ شركات التصنيع مشاريع التحول الرقمي الخاصة بها من خلال عمليات تقييم مفصّلة تغطي الأنظمة والبيانات والمهارات وعمليات التنظيم والبنية التحتية الحالية.

وقال جيبين جورج، مدير البرامج لدى مؤسسة «آي دي سي»: «من الضروري للمؤسسات العمل على تحقيق تحول رقمي ناجح، وذلك بسبب التغير في طبيعة العملاء، ونماذج الأعمال، وانتشار التطبيقات والهواتف الذكية والأجهزة الرقمية على نحو واسع. ومن خلال اتباع النهج الصحيح والمناسب، يمكن أن تساعد عمليات التحول الرقمي شركات التصنيع على أتمتة أعمالها وإضافة قيمة كبيرة عليها، فضلاً عن تحقيق النمو والازدهار المنشود خلال حقبة الثورة الصناعية الرابعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز