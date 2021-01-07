«جني أرباح» يضغط على الأسهم المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس في المنطقة الحمراء، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة بعد سلسلة مكاسب خلال الجلسات الثلاث الماضية وصعود المؤشرات لأعلى مستوياتها في 11 شهراً.

وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.11%، ولكن بقي فوق مستوى 2600 ليغلق عند 2605.97 نقاط، وانخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.29%، إلى 5128.79 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 716 مليون درهم، موزعة بواقع 359.86 مليوناً في أبوظبي، و356.03 مليوناً في دبي، وجرى تداول 435 مليون سهم، منها 85.13 مليوناً في أبوظبي، و349.68 مليوناً في دبي، من خلال 7309 صفقات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 0.5%، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.91%، و«دبي الإسلامي» 0.43% و«مصرف عجمان» 1.56% و«أملاك للتمويل» 1.15%، ونزل قطاع العقار 0.09%، مع تراجع «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» 1.05% لكل منهما، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 3.2%، وارتفع «ديار» 1.8%.

واستقر سهم «إعمار العقارية» عند مستوياته السابقة، تزامناً مع إعلان الشركة عن بيع فندق «سكاي فيو» لشركة «أفيرغرين للضيافة» مقابل 750 مليون درهم.

ونزل قطاع السلع 3.7%، مدفوعاً بهبوط «دي إكس بي» 4.4%، وتراجع قطاع النقل 1.43% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.24%، و«الخليج للملاحة» 0.23%،

فيما قفز قطاع الاستثمار 3.75%، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 12.9% إلى 1.11 درهم مسجلاً أعلى مستوياته في نحو عام ونصف، كما تصدّر قيم وأحجام التداولات في السوق مستقطباً 81.44 مليون درهم موزعة على 77.6 مليون سهم.

كما ارتفع «دبي للاستثمار» 1.3%، و«شعاع كابيتال» 1.02%، فيما سجل «دي إكس بي» أكبر التراجعات بنسبة 4.44%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب للشراء، بـ 742.4 مليون درهم، واتجه بالمقابل العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.3%، مع نزول «أبوظبي الأول» 0.3%، و«أبوظبي التجاري» 0.33%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%. وتراجع قطاع العقارات 0.58%، على وقع هبوط سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.62%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.35%، مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.68% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.01%.

بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.2%، مع صعود «إشراق للاستثمار» 2.81%، وتزعم «الدار» النشاط، مستقطباً 87.21 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 85.63 مليون درهم. وحقق «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر ارتفاع، بنسبة 3.7%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.9%.

إفصاحات

★ قرر مجلس إدارة «غلفا» للاستثمارات العامة زيادة رأسمال الشركة المصدر بما لا يجاوز 120 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية 1 درهم.

★ وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي اتفاقية مع «ميرال» توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع «سي وورلد أبوظبي».

★ يجتمع مجلس إدارة «شعاع كابيتال» الاثنين لاتخاذ قرارات بالتمرير فيما يتعلق بأعمال الشركة.

★ أبرمت «اكتتاب القابضة» عقد تسوية المديونية المستحقة لها بذمة شركة «مجموعة المستثمرون القابضة» بقيمة 2.25 مليون دينار كويتي مقابل تملك عدد 225 حصة من حصص شركة العربية لإدارة المرافق العامة.

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