«دبي للماس» تستضيف 6 مناقصات في يناير

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استضافة ست مناقصات في بورصة دبي للماس، أكبر منشأة في العالم لاستضافة مناقصات الماس، خلال يناير 2021.

يأتي هذا الإعلان عقب المناقصة التي استضافتها البورصة في ديسمبر 2020، والتي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر مناقصة للماس الخام في تاريخ الإمارات، ما يمثل مؤشراً على استعادة قطاع الماس لزخمه القوي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يسعدنا في بداية العام الجديد أن نستقبل تجار الماس في دبي للمشاركة في هذه المناقصات، والتي نعتقد بأنها ستساعد على تعزيز مستويات الثقة في القطاع. ويسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة، إلى جانب بيئة العمل الملائمة والمخصصة لتجارة الماس والتي طورها مركز دبي للسلع المتعددة على مر السنين، في تقوية وتعزيز حضورنا في القطاع، ما يتيح لنا القدرة على جذب المشترين والشركات إلى دبي.

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