«إتش إس بي سي» يخطط لزيادة استثمار الثروات في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، أن البنك يخطط للتوسع في استثماراته الخاصة بقطاع إدارة الثروات في الدولة، مع سعيه لمضاعفة حجم أصوله المدارة من الإمارات في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتبر الإمارات أحد أهم المراكز الرئيسية في العالم لإدارة الثروات الدولية، وتحتل المرتبة الخامسة ضمن التصنيف العالمي الذي أعدته مجموعة بوسطن الاستشارية في تقريرها السنوي الأخير للثروات العالمية، بمجموع أصول خارجية مدارة بقيمة 500 مليار دولار. وتظهر الدراسة أن قطاعات إدارة الثروات في الإمارات والشرق الأوسط عموماً هي من ضمن القطاعات الأسرع نمواً في العالم.

وأوضح شرف، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن البنك يعمل على جعل الإمارات مركزاً عالمياً له في قطاع إدارة الثروات العالمية سواء من خلال زيادة حجم الأصول المدارة أو من حيث المعرفة والخبرات الدولية التي سيقدمها البنك في هذا القطاع المهم.

وأكد أن لدى البنك خطط نمو طموحة في الدولة لدعم عملائه خلال مرحلة التعافي من تبعات جائحة «كوفيد 19» والعودة إلى النمو مجدداً، وقال إن البنك يرصد مليارات الدولارات لدعم عملائه في مختلف القطاعات سواء كانوا في القطاعات الحكومية أو من الشركات الكبيرة والصغيرة

وأضاف: إن طموحنا كبير لأننا في دولة علمتنا أن الطموح لا حدود له ومع احتفال الإمارات هذا العام باليوبيل الذهبي على تأسيسها فإن هذه المناسبة تمثل مصدر الهام حقيقياً لي شخصياً لأستذكر يومياً حجم الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الماضية. فخلال الخمسين عاماً الماضية تحولت الإمارات إلى مركز تجاري عالمي وإلى مركز مالي دولي، إضافة إلى ريادتها العالمية في مجال التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها كموطن للعقول المبدعة ورواد الأعمال. كما أن إطلاق دولتنا مسبار الأمل إلى المريخ يؤكد أن طموح قيادتنا ليس له حدود.

تفوق

ذكر التقرير السنوي لوكالة «كابجيميني» للثروات العالمية، وهي الدراسة المعيارية للتوجهات في قطاع إدارة الثروات، أن النمو في عدد وثروات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط يفوق المتوسط العالمي، ويُظهر التقرير الذي صدر أخيراً عن المؤسسة، والذي نُشر في 2020، أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت ارتفاعاً في عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع بنسبة 9.3% في 2019، بينما قفزت قيمة ثرواتهم بنسبة 10.2%، ويقارن ذلك بارتفاع قدره 8.8% و8.6% على التوالي في المتوسطات العالمية.

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