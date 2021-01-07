استطلاع: تعافٍ سريع لاقتصاد الإمارات من «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى مركز تريندز للبحوث والاستشارات استطلاعاً جديداً للرأي حول «تداعيات الموجة الثانية من تفشي كوفيد19»، من 25 نوفمبر إلى 23 ديسمبر2020، لمعرفة رأي الأفراد حول تداعيات الموجة الثانية من «كوفيد19» بمشاركة عينة مكونة من 405 أفراد.

حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة من أفراد العينة لديها ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد على التعافي بواقع 48.1%، في حين أن 38.3% من الأفراد يثقون بدرجة متوسطة في ذلك، بينما نسبة 13.6% من الأفراد لديهم ثقة ضعيفة في قدرة الاقتصاد على التعافي واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث مستوى الثقة في قدرة اقتصادها على التعافي السريع على مستوى المنطقة.

وقال 66.7% من المستطلعين، إن الموجة الثانية ستكون أقوى من الموجة الأولى، في حين كانت هناك نسبة قليلة نوعاً ما تعتقد أن تأثير الموجة الثانية من «كوفيد19» سيكون أقوى من تأثير الموجة الأولى بواقع 21.0%.

في الوقت ذاته، فإن الغالبية العظمى من أفراد العينة لا يتوقعون بأنه سيتم إغلاق ثانٍ كامل للاقتصاد في بلدانهم بسبب زيادة الحالات الجديدة بواقع 82.7%. وعلى صعيد آخر فإن نسبة قليلة من أفراد العينة بواقع 11.1% يتوقعون أن تقوم بلدانهم بعمل إغلاق ثانٍ كامل للاقتصاد في حال زادت الحالات الجديدة.

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