تحالف لـ «طيران رجال الأعمال» ضد الرحلات غير القانونية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعات طيران رجال الأعمال، عن تشكيل تحالف ضد الرحلات غير القانونية لمكافحة الرحلات غير القانونية ضمن القطاع، حيث سيعمل التحالف تحت مسمى «سلامة تأجير الطائرات» على حملات توعية تستهدف العملاء ووسطاء التأجير، ووزارات النقل وسلطات الطيران المدني فيما يتعلق باستخدام مشغلي الطائرات غير المصرح لهم للرحلات الجوية عند الطلب.

وفي حين أن الغالبية العظمى من رحلات الطيران عند الطلب تتوافق مع معايير السلامة الوطنية والدولية، عمد بعض مشغلي الطائرات غير المصرح لهم في حالات معينة بتجنب أعمالهم من إشراف سلطات الطيران ما يمكن أن يعرض المسافرين إلى الخطر.

أفضل الممارسات

وعمل العديد من مجموعات طيران رجال الأعمال في الماضي على التصدي للرحلات غير القانونية من خلال إنشاء مواقع مخصصة لتثقيف مالكي الطائرات وسلطات الطيران المدني بخطورة الرحلات غير القانونية.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، يأمل التحالف بجمع أفضل الممارسات من مختلف مجموعات طيران رجال الأعمال لإنشاء منصة إلكترونية تطلق من خلالها حملة التوعية للشركاء الرئيسيين لتسلط الضوء على مخاطر الرحلات غير القانونية. وسيقوم التحالف بتطوير العديد من برامج السلامة التي تساعد مشغلي الطائرات عند الطلب على تعزيز إجراءات السلامة المتبعة، حيث ساعدت البرامج التي يقودها القطاع في تحقيق قيمة أكبر لمشغلي الطائرات المعتمدين.

نهج موحد

وقال علي أحمد النقبي رئيس المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط : «تسبب الرحلات غير القانونية أضراراً كبيرة على صناعة طيران رجال الأعمال في العالم، حيث يجب اتباع نهج عالمي موحد للتصدي للرحلات غير القانونية في حين أن الجهود الفردية غير كافية للقيام بهذه المهمة، ولذلك يعد وجود التحالف الدولي ضرورة تمكننا من إمساك زمام الأمور والعمل للتوصل إلى عملية عالمياً تقضي على المشكلة».

معايير السلامة

يلتزم التحالف بدعم أعلى معايير السلامة في صناعة طيران رجال الأعمال والطيران الخاص وتقديم أسس عمل جديدة تعزّز من تجارب المسافرين وطاقم الطائرة على حد سواء. كما يتطلع التحالف إلى التعامل والتعاون مع سلطات الطيران المدني وصناعة الطيران بالإضافة إلى المسافرين لتثقيفهم بشأن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية.

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