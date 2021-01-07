300 شركة يابانية تعمل وتتوسّع في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف ماسامي أندو، المدير الإداري لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن 300 شركة يابانية تعمل وتتوسع في دبي، وهو أكبر عدد للشركات اليابانية في مدينة واحدة في المنطقة ككل.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح أندو أن عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة يصل إلى 340 شركة، فيما يصل عددها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1200 شركة، مؤكداً أن إكسبو 2020 دبي الذي يعقد خلال العام الجاري سيقدم فرصاً كبيرة لشركات اليابان.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد بعض التوسعات للشركات اليابانية في الدولة وخصوصاً في مجال الأطعمة، حيث تم افتتاح بضعة مطاعم وفروع جديدة (مثل كيمورايا وأودون،..)، مشيراً إلى أن متجر غوروميا الإلكتروني (والذي يوفر كل منتجات الطعام اليابانية في الإمارات) شهد نمواً هائلاً في المبيعات خلال الجائحة، استجابة لزيادة الطلب على خدمات التوصيل عبر الإنترنت خلال الجائحة.

تجارة واستثمار

وأشار أندو إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في الدولة خلال 2020 بلغ 600 مليون درهم (16.8 مليار ين)، مقارنة بـ 580 مليون درهم (16.1 مليار ين) في 2019، وأوضح أن أن إجمالي حجم التجارة بين اليابان والإمارات في النصف الأول من عام 2020 بلغ 44.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار) مقارنة بـ 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2019، أي بتراجع 22% نتيجة تداعيات الجائحة، وخلال النصف الأول من العام 2020، بلغت قيمة صادرات اليابان إلى الدولة 10.5 مليارات درهم ( 2.88 مليار دولار).

بينما بلغت وارداتها من الإمارات 34.2 مليار درهم ( 9.33 مليارات دولار). وأوضح أن أهم صادرات اليابان إلى الدولة تضم السيارات، الآلات العامة والكهربائية، المطاط (الإطارات) ومنتجات الحديد والصلب، أما أبرز صادراتها الغذائية إلى الأسواق الإماراتية فتشمل المشروبات الغازية ولحم البقر وكعك السمك، أما وارداتها من الإمارات فأهمها النفط والزيوت النفطية، والهيدروكربونات الغازية والزيوت الخفيفة، الألمنيوم، الأحجار الكريمة والمعادن. وحول تأثر حركة الشحن بين الإمارات واليابان بتداعيات الجائحة قال أندو: «إن قطاع النقل الجوي هو الأكثر تأثراً بسبب الجائحة.

وكانت جميع شركات الطيران قد أوقفت طائراتها لفترة وجيزة في مارس 2020 قبل إعادة تشغيل بعض الرحلات الخاصة في أبريل. كان لطيران الإمارات 160 وجهة في أواخر مارس تحولت إلى 58 بحلول منتصف أغسطس. ومع تعافي القطاع التدريجي وصل عدد الوجهات إلى 100 من ضمنها طوكيو وأوساكا منذ يوليو الماضي».

مركز أعمال

وحول أهمية دبي بالنسبة لصادرات اليابان في المنطقة قال أندو: «إن مكانة دبي في التجارة العالمية لا تحتاج إلى تعريف، فالمرافق الاستثنائية، كما أن الموقع والخدمات التي تقدمها، هي جزء لا يتجزأ من عمل قطاع التجارة اليابانية. وقد أصبحت البنية التحتية اللوجستية لدبي مكوناً أساسياً للتجارة الدولية، حيث تربط المنتجات والخدمات اليابانية ببقية العالم».

وأضاف: «تمثل دبي مركز أعمال للشركات اليابانية مع عدد من المستودعات ومراكز التوزيع التي تتخذ من المناطق الحرة المختلفة في دبي مقراً لها، حيث تلبي من خلالها احتياجات مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

كما تدخل اليابان سوق الرعاية الصحية والمواد الغذائية في المنطقة عبر شركائها التجاريين في دبي ومن خلال مشاركتها في المعارض العالمية الكبرى التي تنظمها دبي مثل جايتكس، غلفود ومعرض ومؤتمر الصحة العربي.

نحن في «جيترو» نخدم منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا الوسطى من خلال دبي، ونتوقع أيضاً مزيداً من الأعمال التجارية مع إسرائيل في ظل معاهدة السلام مع دولة الإمارات مما سيتيح مزيداً من الفرص للأعمال اليابانية».

جاذبية دبي

وأكد أندو أن دبي ما زالت محافظة على جاذبيتها بالنسبة للشركات ورجال الأعمال اليابانيين، مشيراً إلى أن «جيترو» وبمساعدة من الحكومة اليابانية تبذل قصارى جهدها لدعم الشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات، حيث أطلقت العديد من النشاطات والاستراتيجيات لتخطي الأزمة. وقد نظمت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الندوات والنشاطات الافتراضية لدعم الشركات اليابانية.

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