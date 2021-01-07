«اقتصادية الشارقة» تواصل تطبيق المحفزات الاقتصادية

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، مثمّنة هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كل جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفّزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرار تطبيق الدائرة لعدد من القرارات، والتي شملت خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير 2021 بالإضافة لخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية، وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر 2021.

وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة، ومحفّزة للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صانعي القرار، وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة باشرت بتبني وتطبيق هذه القرارات منذ صدورها، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لقيادتهما الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.

من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وترجمة حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى استمرار الدائرة في القيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

تطبيقات ذكية

دعا فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها.. لافتاً إلى أنه ومنذ بدء الدائرة تطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020، بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90 مليون درهم.

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