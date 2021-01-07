«تبريد» تبني محطة لخدمة «سي وورلد أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – البيان

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، الشركة الدولية المتخصصة في تبريد المناطق، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية مع شركة «ميرال»، توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع «سي وورلد أبوظبي»، المدينة المتخصصة في الحياة البحرية، والتي تطورها «ميرال» على جزيرة ياس، إحدى الوجهات العالمية الرائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.

وستعمل شركة «تبريد» على ربط مشروع «سي وورلد أبوظبي» الجديد بشبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة ياس، وستوفر طاقة تبريد تبلغ 7.500 طن تبريد مع رخصة امتياز لتوفير طاقة إجمالية قدرها 15.000 طن تبريد.

كما تخطط شركة «تبريد» لبناء محطة جديدة مخصصة بحلول عام 2022 في موقع مشروع «سي وورلد أبوظبي»، وبمجرد إنشاء محطة تبريد المناطق، سيستفيد المشروع من مصدر تبريد موثوق ومستدام ومتقدم تقنياً، ومرتبط بشبكة للتبريد المركزي في جزيرة ياس، التي تشغلها شركة «تبريد».

موثوقية وفعالية

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يرتكز التزامنا دائماً على تقديم أحدث حلول تبريد المناطق، التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «ميرال» لتقديم خدمات تبريد المناطق الأساسية إلى مشروع «سي وورلد أبوظبي»، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع «ميرال» من خلال هذه المحطة الرئيسية في جزيرة ياس».

وأضاف: «تضطلع شركة «تبريد» بدور مهم في دعم أجندة الاستدامة في أبوظبي، من خلال توفير حلول تبريد مستدامة للمشاريع البارزة في الإمارة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ونحن فخورون بمشاركة رؤية الاستدامة مع مشروع «سي وورلد أبوظبي» التابع لشركة «ميرال»، والتي تهدف من خلاله إلى توفير فرص تعليمية وتثقيفية مؤثرة وفعّالة تلهم الأجيال الصاعدة للاهتمام بالمحيطات ورعاية الأحياء البحرية».

توسيع الشراكة

وقال جورجيت سنج، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع «تبريد»، وتعزيز البنية التحتية المتطورة للتبريد في جزيرة ياس، التي تقدم خدماتها للعديد من مرافقنا الترفيهية الحائزة على جوائز عدة. وإننا إذ نسعى لأن تكون «سي وورلد أبوظبي» من كبرى مرافق الجذب في جزيرة ياس».

قدرة مجمعة

تقدم شركة تبريد حالياً قدرة مجمعة إجمالية تبلغ 59.000 طن تبريد من السعة المتعاقد عليها في جزيرة ياس، والتي تتمتع ككل بقدرة إجمالية محتملة تزيد على 100000 طن تبريد.

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