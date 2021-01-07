10417 رخصة سجلتها غرفة الفجيرة في 2020

المصدر: (الفجيرة - البيان)

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماعه الدوري الرابع عشر للمكتب التنفيذي برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور أعضاء المكتب التنفيذي في مقر الغرفة أمس.

ونوّه الشيخ سعيد الشرقي خلال الاجتماع، بأهمية التكاتف وتوحيد الجهود والطاقات والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية وتحقيق ريادتها العالمية في مجال وتزويد السفن العابرة ما بين الشرق والغرب بالوقود.

ووقف المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على سير العمل وفقاً لخطة العمل للعام 2021. وحسب بيانات حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة بلغ إجمالي الرخص المسجلة بالغرفة 10417 خلال 2020 منها 1017 رخصة جديدة و9400 رخصة مجددة، فيما بلغ عدد المنتسبين للغرفة 24995 منتسباً. وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة 5803 شهادات، وبلغ إجمالي قيمة فواتيرها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها أكثر من 4.6 مليارات درهم بزيادة 40 % عن قيمة فواتير شهادات المنشأ خلال العام 2019، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً لحركة التجارة الخارجية لإمارة الفجيرة.

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