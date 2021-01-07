470 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 470 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 147 مبايعة بقيمة 233.09 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 26.89 مليون درهم و137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 206.2 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بـ 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة تليها مبايعة بـ 2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بـ 7 ملايين درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعة بمليون درهم.

وسجلت الرهونات 183.09 مليون درهم منها 12 رهن أراضي بقيمة 19.65 مليون درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 163.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10 ملايين درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بـ 53.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بـ 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الخبيصي بـ 10 ملايين درهم.

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