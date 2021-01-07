«فودكو» نحو الإدراج بالسوق الثاني في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، للتداول في السوق تحت الرمز (FNF)، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل ضمن السوق الثاني.

وقال السوق في بيان، أمس، إنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، موضحاً أن أي عملية تداول على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة.

وأضاف أنه لن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات. وبحسب البيان، يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار الكل ضمن مجال اختصاصه، ويعمم على الشركة المعنية والوسطاء ويعمل به من تاريخ صدوره.

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