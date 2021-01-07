«مبادلة» تطلق شبكة متكاملة للرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مبادلة للاستثمار» أمس دمج 6 من المرافق الطبية المملوكة لها في الإمارات في شبكة متكاملة بهدف توفير رعاية صحية متخصصة للمرضى.

وستعمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتبنّي الحلول المبتكرة.

وستتضافر جهود المرافق الطبية الستة التابعة لمبادلة - وهي مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، وأمانة للرعاية الصحية ومركز العاصمة للفحص الصحي وهيلث بوينت ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والمختبر المرجعي الوطني - للمساهمة في الارتقاء بصحة المجتمعات التي تخدمها بالإضافة إلى ذلك، سيظل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من شبكة الرعاية الصحية.

وتم تعيين حسن جاسم النويس لشغل منصب الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث سيشرف على فريق من أبرز الخبراء والمختصين في الرعاية السريرية وغير السريرية على امتداد الشبكة. وقال النويس: سنعمل على توفير أرقى معايير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المنطقة والتزامنا بإعطاء الأولوية لمرضانا.

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