سوق دبي الحرة تُعلِن أسماء الفائزين في «مليونير الألفية»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلنت أمس سوق دبي الحرة عن أسماء الفائزين الستة سعداء الحظ في مسابقتيها الشهيرتين «مليونير الألفية» و«عروض أطيب المفاجآت»، وذلك في السحب الذي أُجرِي في «الكونكورس رقم سي» بمطار دبي الدولي.

وبات كانيكارام راجاسيخار، وهو هندي الجنسية ويبلغ من العمر 45 عاماً ويقيم في «حيدر أباد»، أول فائز بمبلغ المليون دولار في مسابقة هذا العام، وذلك بعد أن جرى اليوم سحب التذكرة رقم 4546 في السلسلة رقم 347 ضمن مسابقة «مليونير الألفية». وكان راجاسيخار قد اشترى هذه التذكرة عبر الموقع الشبكي بتاريخ الـ18 من ديسمبر الماضي.

ويخطط راجاسيخار، وهو أب لطفلين، لاستخدام مبلغ الجائزة في تأسيس شركة لخدمات الهجرة في دبي. وكان قد اشترى تذكرتين للسلسلة رقم 347، وذلك بعد إخفاقه في الفوز بأول تذكرة اشتراها على الإطلاق في مسابقة «مليونير الألفية» من سوق دبي الحرة، وكان ذلك في السلسلة رقم 345.

وقال راجاسيخار: «أنا مبتهج! إنه أمر عجيب. هذه هي البداية المثالية للعام. شكراً لسوق دبي الحرة».

وتطرق راجاسيخار إلى خططه المستقبلية بعد الفوز، فقال: «سأزاول الأعمال التجارية وأيضاً الأعمال الخيرية».

وقد أجُرِيَ سحب الأمس وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، وحضره كولم مكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ورميش سيد امبي، المدير التنفيذي للعمليات، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية وشنيد السباعي، نائب رئيس أول للتسويق، ومنى آل علي، نائب رئيس أول للموارد البشرية، شارون بيتشام، نائب رئيس أول للمشتريات، وزايد الشبلي، نائب الرئيس للأمن المؤسسي ومنع الخسائر.

وبعد انتهاء السحب على مسابقة «مليونير الألفية»، أجري السحب على مسابقة «عروض أطيب المفاجآت» للفوز بسيارتين وثلاث دراجات بخارية.

وفاز شابير حسن نقفي، طالب هندي الجنسية يبلغ من العمر 24 عاماً، بسيارة رياضية من طراز «بي إم دبليو 750 إل آي وكان راجاسيخار قد اشترى هذه التذكرة عبر الموقع الشبكي بتاريخ الـ18 من ديسمبر الماضي.

وفاز بالسيارة «إكس درايف إم سبورت»، وذلك بعد سحب تذكرته رقم 0514 في السلسلة رقم 1764 على مسابقة «عروض أطيب المفاجآت»، وكان قد اشتراها هذه التذكرة عبر الموقع الشبكي بتاريخ الـ18 من ديسمبر الماضي.

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